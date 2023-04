Niet iedereen geniet evenveel van de transformatie van de Leuvense Vaartkom: ‘De cowboys van het zuiden menen zich alles te mogen permitteren’

De Vaartkom in Leuven is een wijk in volle transformatie, en daar geniet niet iedereen evenveel van. ‘De cowboys van de zuidkant menen zich alles te mogen permitteren.’

Op het plein voor het OPEK-gebouw aan de Vaartkom in Leuven is het een va-et-vient van studenten, buurtbewoners en forenzen. Het oorspronkelijke douanepakhuis was ooit het sluitstuk van de industriële goudader rond de Leuvense vaart. Ook het gebouw ernaast herinnert aan de rijke biergeschiedenis van de studentenstad. In de brouwerij die aan de oorsprong lag van het Stella-bier en vandaag een creatieve ontmoetingsplek met trendy restaurant is, overschouwt Fien Paepen de genoeglijke drukte aan de smalle oevers van de Vaartkom.

De CEO van De Hoorn heeft ooit anders geweten. Toen ze in 2007 met haar collega’s van het communicatiebureau Boondoggle in de wijk arriveerde, was de Vaartkom een postindustrieel niemandsland vol vervallen hangars en leegstaande pakhuizen. “Dit was het zwarte gat van de stad. Ik heb me meer dan eens onveilig gevoeld”, zegt Paepen. “Kijk nu: de metamorfose is indrukwekkend.”

De modieuze eyecatchers zijn legio. In het historische Hungaria-gebouw kwamen appartementen en lofts. Het productiehuis De chinezen restaureerde het beschermde Silo-gebouw tot een hip kantoorpand met een bloeiende horecazaak en expositieruimtes. Aan de overkant van het water ondergingen de 18de-eeuwse Molens van Orshoven een geslaagde make-over van graanmaalderij tot innovatiehub. Het sluitstuk van de transformatie van de Vaartkom werd vorige week voorgesteld. Projectontwikkelaar Ertzberg heeft een vergunning aangevraagd voor de spectaculaire renovatie van de iconische graansilo’s van AB InBev.

Scène uit ‘Arcadia’

De futuristische plannen lijken een scène uit de serie Arcadia. In het 50 meter hoge fabriekspand, in de jaren 60 opgetrokken uit gewapend beton, komen cirkelvormige flats, een hotel, coworkingplekken en een congrescentrum. Een van de meest opvallende veranderingen wordt een openbaar stadsbalkon boven op de graansilo’s, waar bezoekers een panoramisch zicht van 360 graden krijgen. In totaal wordt het gebouw 75 meter hoog en daarmee hét nieuwe landmark van Leuven.

Het project Silo54 moet Leuven op de architecturale wereldkaart zetten. Maar zoals dat gaat met ambitieuze hoogbouwprojecten is er protest. En zoals wel vaker startte het gemor op Twitter. “Het is dus binnenkort gedaan met koffie en apero in de zon”, tweette een Leuvenaar, verwijzend naar de geplande verhoging van de iconische silo’s. De noordkant van de Vaartkom staat vandaag al goeddeels in de schaduw door een ander opzienbarend bouwproject van Ertzberg aan de zuidkant. Het reusachtige wooncomplex The View neemt flink wat zonlicht weg van de terrassen op de oevers van de noordkant.

Bezwaarschriften

“Dat een tweede blok straks onze zon wegkaapt, is erg ongelukkig”, vertelt uitbater Dirk Leunis van het restaurant Florida aan de noordkant. “Ik ben waarschijnlijk de langst levende inwoner van de Vaartkom. De ontwikkeling van de wijk is een gouden zaak voor Leuven. Het stadsbestuur wil van de oevers van de Vaartkom een wandelboulevard maken: goed zo, maar al die hoogbouw genereert een lange slagschaduw. Niet alleen de horecazaken, maar ook de bewoners aan onze kant van het water zijn de dupe. Misschien moet Ertzberg maar eens met compensaties komen.”

De horecaondernemer heeft een bezwaarschrift klaar tegen de vergunningsaanvraag van Ertzberg. Ook de buren van koffiezaak Madmum en de tv-makers van De chinezen tekenen bezwaar aan tegen de geplande bouwlaag boven de graansilo’s. Ceo Harald Hauben van het bekende productiehuis: “Het grootste tegenargument in ons bezwaarschrift is de zicht- en lichtvervuiling. We hekelen ook de ongelijke behandeling van het noorden. Door het beschermde karakter van ons pand moesten wij voor onze renovatie elke verandering op een goudschaaltje wegen, terwijl de cowboys van het zuiden menen zich alles te mogen permitteren.”

In een reactie zegt CEO Jo Vandebergh dat Ertzberg alles in het werk heeft gesteld om zoveel mogelijk burgers en omwonenden te betrekken bij de plannen. En de slagschaduw dan? “In de lente of herfst kan er een beetje schaduw ontstaan. In de zomer valt de schaduw van de nieuwe silo’s letterlijk en figuurlijk in het water (van de Vaart, TOP). De horeca-uitbaters gaan zonder twijfel van de aantrekkingskracht van Silo54 kunnen genieten.”