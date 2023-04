‘Niet het buitenland, wel een andere cultuur’: waarom ruim 100.000 Franstaligen in Vlaanderen werken

Met meer dan 100.000 zijn ze intussen, de Walen en Brusselaars die dagelijks naar Vlaanderen trekken om er te werken. Dat schreef Le Soir maandag. Twintig jaar geleden waren dat nog zo’n 70.000 mensen. Wat verklaart die toename? ‘Ik heb meer voordelen dan mijn vrienden die in Luik werken.’

‘Ik merk in alles verschillen. En zo leer ik elke dag bij’

Kervyn Jamaigne (35) uit Luik, catalogusmanager bij verpakkingsgroothandel Raja in Tongeren

Kervyn Jamaigne wilde altijd al in het buitenland werken - hij ging er zelfs speciaal talen voor studeren, namelijk Engels en Spaans. “Ik dacht: ‘Nu kan ik overal wel werk vinden’, zegt Jamaigne. “Tot ik begon te solliciteren na mijn studies en merkte dat het niet voldoende was. Overal waar ik op gesprek mocht komen, van Brussel tot Wallonië, vroeg men mij of ik ook Nederlands kon spreken. Daar moest ik toen telkens ‘neen’ op antwoorden.”

Dus stapte Jamaigne naar Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB. Na een opleiding begon Jamaigne aan een taalstage bij De Taalsector, een Gentse organisatie die zich richt op professionals. “Na drie maanden stage zei ik aan Forem dat ik liefst in Vlaanderen wilde werken”, zegt Jamaigne. “Was ik meteen erna in Wallonië beginnen werken, dan zou ik mijn kennis van het Nederlands meteen kwijt zijn geweest.”

Dat hij vanuit Luik niet ver moet rijden naar Tongeren om bij Raja te werken, helpt natuurlijk ook. “Ik heb inderdaad bijna nooit file op weg naar het werk”, zegt Jamaigne. Al is de reden waarom hij nu al zeven jaar bij Raja werkt veel essentiëler: Jamaigne houdt gewoon van zijn werk en de collega’s. “Ik vind het echt super”, zegt hij. “Het is dan misschien niet het buitenland geworden, ik kan wel elke dag in een andere cultuur werken dan de mijne. Vrijwel in alles merk ik verschillen op, wat maakt dat ik elke dag bijleer.”

Die verschillen zitten hem volgens Jamaigne zowel in kleine zaken, zoals de manier van spreken, tot de houding van mensen. “Je kan zeggen dat mensen uit Luik misschien een tikkeltje opener en warmer zijn”, zegt hij. Niet dat het contact met zijn Vlaamse collega’s afstandelijk is - verre van zelfs. Jamaigne noemt hen intussen vrienden, neemt hen elk jaar mee naar de kermis in Luik “om er Luikse boulet te eten” en zegt onomwonden dat hij dezelfde job liever niet in Luik zou doen.

Speelt ook mee: volgens Jamaigne heeft hij meer voordelen in Vlaanderen dan in Wallonië. “Als ik het vergelijk met mijn vrienden uit Luik die daar werken, denk ik dat ik meer voordelen heb, zoals maaltijdcheques, bonussen, een dertiende maand of zelfs het cadeau dat ik krijg van het werk bij mijn verjaardag”, zegt Jamaigne. “Dat zijn zaken die zij niet of minder krijgen.”

‘Je moet geen schrik hebben van de taal’

Serhiy Zezniak (61) uit Lens, kwaliteitscontroleur bij poortenproducent Dynaco Doors in Aalst



“Kent u de lichte poorten die snel open en toe gaan achteraan in een supermarkt, gemaakt uit een soort van dekzeil? Dat is wat wij maken.” Serhiy Zezniak, kwaliteitscontroleur bij Dynaco Doors, is trots op zijn werk. Zelf omschrijft hij zijn functie als “de laatste handtekening voor een product naar de klant vertrekt”. Kortom, hij klom binnen op tot de eindverantwoordelijke. Geen wonder: Zezniak werkt al 25 jaar bij Dynaco.

Dat bedrijf verhuisde in de jaren 80 van Brussel naar Aalst, nam veel Brusselse werknemers mee en kent sindsdien een erg gelijke verdeling tussen Vlaamse en Franstalige werknemers. “De collega met wie ik het nauwste samenwerk, is ook Franstalig”, zegt Zezniak. “Met de andere collega’s spreken we zowel Frans als Nederlands. Iedereen doet een beetje moeite.”

“Het kost me een dik uur en een kwartier om hier in Aalst te raken”, zegt Zezniak. Hij woont in Lens, vlak bij Pairi Daiza, op dik 50 kilometer van zijn werk. Die reistijd steekt al eens tegen. “Ook mijn familie en vrienden vragen het weleens, waarom ik geen werk zoek dichter bij huis (lacht)”, zegt Zezniak. “Eerst en vooral is er niet veel werk bij mij in de buurt. Daarnaast ben je na 25 jaar ook gewoon goed in je job, ken je de collega’s en het bedrijf goed en kom je evenzeer voor die goede sfeer naar het werk. De reistijd neem ik er dan wel bij. Ook is het gewoon moeilijk om op mijn leeftijd nog van werk te veranderen.”

Werk vinden was een kwarteeuw geleden ook al niet eenvoudig. “Ik heb een tijdje gewerkt als zelfstandige in de regio rond Philippeville”, zegt Zezniak, die kok is van opleiding. “Nadien ben ik een tijdje werkloos geweest. Het was een economisch kalme periode toen. Het was via een vriend in de schietclub waar ik lid van ben dat ik over dit werk hoorde. Ik heb geen seconde getwijfeld. Het was 25 jaar geleden hetzelfde als nu hoor: je moet het werk zelf gaan zoeken.”

Zezniak beklaagt het zich niet en raadt anderen aan dezelfde stap te zetten. “Je moet geen schrik hebben van de taal”, zegt hij. “Iedereen slaagt er altijd wel in om zichzelf verstaanbaar te maken. Ook zullen bedrijven die helpende handen zoeken in Wallonië zelf altijd moeite doen om je daarbij te helpen. Voor de rest zie ik weinig verschil tussen werken in Wallonië of Vlaanderen. Misschien dat je hier nog iets makkelijker werk vindt, zelfs.”