Niet geslaagd in het eerste middelbaar? Dan kan de school je al een C-attest geven

Niet alle middelbare scholen in Vlaanderen geven hun eerstejaarsleerlingen vandaag een oriënteringsattest of zogenaamd A-, B- of C-attest op het einde van het schooljaar. Zo’n ‘rapport’ zegt of een leerling geslaagd is (A-attest), van studierichting moet veranderen (B-attest) of moet blijven zitten (C-attest). Het gaat om zowel scholen uit het GO! als uit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Sommige scholen redeneren dat ze het nog te vroeg vinden om leerlingen na het eerste jaar al zo’n attest te geven.

“Elke school heeft de vrijheid om aan de hand van de minimumdoelen (de vroegere eindtermen, red.) een eigen curriculum uit te werken. Die doelen worden op graadniveau ingevoerd, daarom koos een aantal scholen ervoor om een attest uit te reiken op het einde van een graad”, zegt GO!-woordvoerster Nathalie Jennes. De leerlingen krijgen dan pas op het einde van een tweede jaar hun ‘eindoordeel’ te horen. “Maar ze moeten onderweg wel bijgespijkerd of geremedieerd worden, natuurlijk.”

Aan die graadevaluatie komt nu dus een einde. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. “Alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs in de A-stroom (dat zijn leerlingen die op het einde van de basisschool hun getuigschrift behalen, red.) zullen aan het einde van dit schooljaar al examens moeten afleggen die écht tellen”, klinkt het.

Elke scholier krijgt dus meteen na het eerste middelbaar een volwaardige evaluatie. En een eventueel B- of C-attest zal niet meer met een jaartje kunnen worden uitgesteld.

“Graadevaluatie gaf startende scholieren de indruk dat ze hoe dan ook konden overgaan naar hun volgend jaar. Dat had tot gevolg dat sommigen de examens in het eerste jaar niet serieus namen”, zegt de minister. “Het is juist belangrijk om de lat hoog genoeg te leggen en om leerlingen aan te moedigen te excelleren. Het is ook belangrijk dat jongeren in het begin van het secundair onderwijs zo snel mogelijk terechtkomen in de juiste studierichting. We mogen hen niet nodeloos laten aanmodderen. Dat leidt tot schoolmoeheid, verdriet en frustratie.”

Voor leerlingen in de B-stroom, die hun getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald, geldt de nieuwe regeling niet. Bij hen wordt er nog per graad geëvalueerd.