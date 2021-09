Niet een overschot, maar een tekort aan CO2 in het VK: de Britten betalen er zelfs voor

De wereld heeft afgesproken de CO2-uitstoot terug te dringen, en nu wordt er over een tekort gesproken?

Hoewel we van het overgrote deel van de industriële CO2-uitstoot af willen, is een klein deel nuttig toe te passen. Zo zit het in drankjes met prik, wordt het gebruikt voor de beschermende atmosfeer in voedselverpakkingen, is het een verdovingsmiddel voor de slacht en worden er kernreactors mee gekoeld.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat de verse spinazie verpakt zit in de rookgassen uit een kolencentrale, dus moet deze CO2 van een hoge puurheid zijn. Daarom wordt het gas afgevangen tijdens industriële processen waarbij het al in relatief zuivere vorm vrijkomt. Neem de productie van ammoniak, een bestanddeel van kunstmest, uit aardgas.

En daar zit nu precies de pijn: twee kunstmestfabrieken die het grootste deel van de CO2 voor de Britten leverden, werden vorige week gesloten door de Amerikaanse eigenaar. Nu de aardgasprijzen meer dan vier keer zo hoog liggen dan een jaar geleden, onder meer door de rap gestegen vraag in Azië, is het niet meer rendabel om ammoniak te maken uit aardgas.

Lege schappen dreigden, slachterijen stonden op het punt te sluiten, waarschuwde de Britse voedingsmiddelenindustrie. De regering van Boris Johnson greep in: drie weken lang subsidieert de overheid een van de kunstmestfabrieken voor tientallen miljoenen euro’s om ammoniak, en daarmee CO2, te produceren. In de tussentijd zoekt de overheid naarstig naar een oplossing voor de langere termijn.

Kan het Verenigd Koninkrijk niet gewoon CO2 afvangen op andere plekken?

In theorie wel, zegt Goetheer; raffinaderijen die waterstof uit aardgas produceren zijn bijvoorbeeld geschikt. Maar aangezien ze nog niet zijn ingericht op de extra zuivering van CO2 en de opslag ervan in vloeibare vorm, gaan hier naar zijn inschatting al snel maanden overheen.

De Britten hopen extra CO2 uit het buitenland te kunnen importeren. Dit wordt bemoeilijkt als ook hier het aanbod daalt. Bovendien is het gas per kilogram zo weinig waard, dat het momenteel niet rendabel is het over lange afstanden te vervoeren. Leveranciers waarschuwen voor tekorten aan gespecialiseerd materieel voor dit transport.

Kan dit probleem ook Europa treffen?

Door de torenhoge aardgasprijzen dreigen ook elders in Europa CO2-tekorten te ontstaan, liet de grote gasdistributeur Nippon Gases weten aan de Financial Times. De Noorse ammoniakproducent Yara maakte deze week al bekend de productie in Europa met 40 procent terug te schroeven.