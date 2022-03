Niet de eerste aanvaring tussen Chris Rock en Will Smith: ‘The Slap’ heeft een voorgeschiedenis

Een grap over actrice Jada Pinkett-Smith leverde Oscar-presentator Chris Rock zondagnacht een klap op van haar man Will. Het was niet Rocks eerste grap over het echtpaar en waarschijnlijk ook niet de laatste.

Hij was niet eens de centrale presentator en trok toch alle aandacht naar zich toe. Komiek Chris Rock was bij de Oscar-uitreiking slechts aanwezig om de categorie ‘Beste documentaire’ in te leiden. Rock had wat grapjes voorbereid over Denzel Washington in zijn rol van Macbeth, het genomineerde acteurskoppel Javier Bardem en Penélope Cruz en o ja, ook nog een plaagstootje richting actrice Jada Pinkett-Smith. Zij zat in de zaal met gemillimeterd kapsel (vanwege de haarziekte alopecia), waarop Chris Rock zei dat hij uitkeek naar haar rol “in G.I. Jane 2” (in G.I. Jane speelt Demi Moore een marinier met gemillimeterd haar).

Haar man Will Smith lachte eerst nog, maar bedacht daarna dat hij zijn vrouw toch echt moest verdedigen. Smith liep het podium op en sloeg Rock recht in het gezicht. Rock reageerde achtereenvolgens verbouwereerd, gepikeerd (“Dude, het was een G.I. Jane-grapje”) en toen weer met humor: “Dit is de belangrijkste avond uit de televisiegeschiedenis!’ Wie is Chris Rock precies en heeft hij een voorgeschiedenis met de familie Smith?

De 57-jarige Chris Rock behoort al jarenlang tot de eredivisie van de Amerikaanse stand-upcomedy. Hij brak door in de jaren 90, met optredens in het tv-programma Saturday Night Live en geroemde theatershows zoals Bring the Pain (1996) en Bigger and Blacker (1999). Rock staat bekend als een scherpe, maatschappijkritische komiek, die zich uitspreekt over ongelijkheid in Amerika en met bijtende observaties voelbaar maakt hoe het leven voor zwarte Amerikanen eruitziet. Maar Rock heeft ook pretogen en een herkenbaar hinniklachje; hij oogt als een ondeugende, jongensachtige man en komt doorgaans weg met veel schurende opmerkingen.

#OscarsSoWhite

Naast theatershows maakte Rock rond de eeuwwisseling een opmars in Hollywood, met hoofdrollen in films als Bad Company (2004) en Grown Ups (2010). In 2005 werd hij voor de eerste keer gevraagd als presentator van de Oscars, met de bedoeling om het filmgala een scherp randje te geven. Rock presenteerde de Oscars voor de tweede keer in 2016, het jaar dat de filmprijzen onder vuur lagen omdat er alleen maar witte acteurs waren genomineerd. De hashtag #OscarsSoWhite was geboren, en veel Afro-Amerikaanse filmmakers keerden zich tegen de uitreiking. Rock weigerde de Oscars te boycotten en gebruikte zijn optreden juist om het racisme in Hollywood met grappen aan te kaarten.

Zijn scherpe teksten die avond werden geprezen. Hij opende met de zin: “Ik sta hier op de Academy Awards, ook wel bekend als de White People’s Choice Awards. Als er presentatoren zouden worden genomineerd, had ik dit baantje nooit gekregen.” Ook in 2016 had Rock al grappen paraat over acteur Will Smith en zijn vrouw Jada. Omdat Pinkett-Smith de Oscars dat jaar had geboycot, grapte Rock in zijn openingsmonoloog: “Speelt zij niet in een tv-serie tegenwoordig? Jada was boos, ze zei dat ze niet zou komen. Maar Jada die de Oscars boycot is hetzelfde als dat ik het slipje van Rihanna zou boycotten. Ik was niet eens uitgenodigd!”

En over Will Smith zei Rock toen: “Het is oneerlijk dat Will zo goed speelde in de film Concussion en toch niet is genomineerd. Het is trouwens ook oneerlijk dat Will 20 miljoen dollar kreeg voor zijn rol in Wild Wild West.”

Het waren opmerkingen die Smith en zijn vrouw waarschijnlijk jaren later nog altijd dwarszaten. En dat terwijl Rock en Pinkett-Smith elkaar al lang kennen. Sinds 2005 werkten zij samen als stemacteurs in drie animatiefilms uit de Madagascar-reeks: Rock als zebra Marty en Pinkett-Smith als nijlpaard Gloria.

‘The Slap’

Het incident, in Amerikaanse media al omgedoopt tot ‘The Slap’, is een nieuwe wending in een discussie die al langer speelt rond de vraag hoeveel plaats er is voor comedy en harde humor op filmgala’s. Bij de uitreiking van de Golden Globes maakte de Britse komiek Ricky Gervais als host jarenlang nog veel hardere grappen over de beroemdheden die voor zijn neus zaten, maar tot fysiek geweld is het nooit gekomen.

Na ‘The Slap’ maken collega-komieken zich nu zorgen over het precedent dat Will Smith mogelijk schept voor toekomstige comedy-optredens. De Amerikaanse komiek Kathy Griffin verwoordde dat gevoel zondagavond op Twitter: “Laat ik jullie iets vertellen. Het is een zeer slechte gewoonte om het podium op te lopen en een komiek fysiek aan te vallen. Nu moeten we ons allemaal zorgen maken over wie de volgende Will Smith wil gaan spelen in comedyclubs en theaters.”

Rock heeft gezegd dat hij geen aangifte zal doen tegen Smith. Net zoals zijn fans al gretig tweeten, zal Rock beseffen dat het incident materiaal kan opleveren voor zijn volgende theatershow. In 2016 sloot Rock een miljoenendeal met Netflix voor twee voorstellingen. De eerste, Tamborine, werd in 2018 gelanceerd. Bijkomend toeval wil dat de tournee van de tweede show, getiteld Ego Death, in april van start gaat. Het lijkt onvermijdelijk dat Rock in die show plaats zal vrijmaken voor een terugblik op de Oscar-uitreiking.