‘Niet de cafégangers zijn veranderd, wel de omwonenden’: rellen in Overpoort zorgen voor discussies

Het nachtleven in de Gentse Overpoorstraat komt weer op gang, maar de heropening gaat gepaard met geweld en klagende buurtbewoners. Stadssocioloog Stijn Oosterlynck vreest dat steden steeds vaker met zulke problemen zullen kampen omdat ze veel oudere en rijkere inwoners aantrekken. ‘Raak niet te veel aan het stedelijk DNA.’

“Zie jij ergens corona?” De bassen die woensdagnacht in de drukbevolkte nachtclub LUXX weerklinken, zorgen ervoor dat een jongeman het moeilijk heeft om zich verstaanbaar te maken. Wanneer zijn stem het opgeeft, wijst hij uit het raam naar de duizenden jongeren die net als hij naar de Overpoortstraat afzakten om de pandemie van zich af te dansen. Hun enthousiasme is groot, maar toch is de sfeer in de buurt meer gespannen dan voor de coronacrisis. Tussen de feestvierders patrouilleren zo’n 15 agenten en minstens evenveel ‘sfeerbeheerders’ door de straat.

De aanwezigheid van de ordediensten komt niet uit de lucht vallen. Vorige week vrijdag vond een groot gevecht plaats aan de ingang van een café, enkele uren later keerde een groep van honderd mensen zich tegen een zestal agenten. Sindsdien vonden er haast elke avond gewelddadige conflicten plaats waarbij de politie het vaak moest ontgelden. Daardoor werd de aanwezigheid van agenten in de buurt opgeschaald en reageren ze assertiever dan in het verleden. Niet iedereen vindt het makkelijk om daarmee om te gaan. “Ze misbruiken hun macht ten koste van studenten met knaldrang”, vertelt Jules (18). Enkele minuten eerder werd hij plots omsingeld door tien agenten omdat hij een woordenwisseling had met een café-uitbater. “We willen gewoon weer vrij zijn, zonder alle controle.”

Volgens Tim Joiris, die dienstdoet als spreekbuis van de Overpoort en er zelf twee horecazaken uitbaat, is er een verschil tussen het klassieke geweld en de rellen van afgelopen vrijdag. “Tijdens de drukste periodes van het jaar ontvangt deze buurt 10.000 tot 15.000 feestvierders per avond, dan hoeft het niet te verbazen dat er af en toe een conflict is. De situatie was uitzonderlijk, er waren toen mensen aanwezig die we hier normaal niet zien.” Het Gentse stadsbestuur bevestigde eerder dat er bij de rellen van vrijdag opvallend veel Nederlanders, Noord-Fransen en Brusselaars betrokken waren. Stadssocioloog Stijn Oosterlynck (UAntwerpen) merkt op dat zij naar Gent afzakken omdat de coronamaatregelen daar soepeler zijn dan in de regio waar ze zelf wonen.

Uit die redenering volgt dat de problemen in de Overpoort zichzelf zullen oplossen zodra de coronacrisis achter de rug is en er overal weer evenveel vrijheid is, maar buurtbewoner Yves Nissen heeft daar zijn twijfels bij. Hij woont al 55 jaar in de straat en zag de omgeving de afgelopen decennia grondig veranderen. “Vroeger was er één keer om de zoveel maanden een feestje, daarna wekelijks, nu houdt het feest hier nooit meer op. Het is hier voortdurend druk en dat zorgt er ook voor dat er steeds meer conflicten zijn die voor overlast zorgen.” Samen met enkele buurtbewoners trekt hij nu aan de alarmbel en vraagt hij het stadsbestuur om maatregelen die de spanningen in de buurt moeten oplossen.

Een studente: 'De Overpoort is het hart van het studentenleven, je wordt hier volwassen en maakt er vrienden voor het leven. Dat mogen buurtbewoners noch agenten ons afpakken.' Beeld Wouter Maeckelberghe

Masterplan

Thomas Dierckens, woordvoerder van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), bevestigt dat er al langer gesleuteld wordt aan een masterplan dat de buurt veiliger en leefbaarder moet maken. Een belangrijke pijler binnen de strategie is om het verschil tussen het dag- en het nachtleven te verkleinen. Door terrassen te plaatsen en activiteiten aan te bieden waaraan alle omwonenden kunnen deelnemen, wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat de buurt er niet meer uitsluitend is om feestvierders te plezieren. “Daarnaast zullen ook de sfeerbeheerders, die oorspronkelijk ingezet werden om de coronamaatregelen te controleren, op het terrein aanwezig blijven. Zij worden onze ogen en oren in de buurt, en zullen de politie ondersteunen.”

Stadssocioloog Oosterlynck vreest dat het niet eenvoudig wordt om de feestende jongeren en de omwonenden weer op één lijn te krijgen. Hij merkt op dat het niet het gedrag van de cafégangers is dat de afgelopen jaren veranderde, maar het profiel van de gemiddelde omwonende. Steden trekken namelijk een steeds ouder en rijker publiek aan, mensen die vaak heel andere verwachtingen hebben van hun leefomgeving dan de oorspronkelijke bewoners. Bovendien vinden zij makkelijker hun weg naar media en politici om hun standpunt duidelijk te maken. “Steden worden zo slachtoffer van hun eigen succes. Ik snap dat bestuurders rekening houden met de wensen van nieuwe buurtbewoners, maar het nachtleven is verbonden met het DNA van de stad. Daar mag niet te veel aan geraakt worden.” Hij stelt zich dan ook vragen bij de plannen om de activiteiten in de buurt diverser te maken. Niet alle groepen zijn immers compatibel met elkaar: als bijvoorbeeld er een gastronomisch restaurant in de Overpoortstraat opent, zullen bepaalde activiteiten in het klassieke nachtleven niet meer getolereerd worden.

Terwijl de café-uitbaters zich even voor vijf uur ’s ochtends klaarmaken om hun klanten huiswaarts te sturen, klimt een jonge vrouw op de toog van een nachtclub en laat ze zich achterover in de menigte vallen. “Je moet af en toe iets roekeloos doen om te voelen dat je leeft”, zegt ze even later terwijl ze een gevonden glas bier leegdrinkt. “De Overpoort is het hart van het studentenleven, je wordt hier volwassen en maakt er vrienden voor het leven. Dat mogen buurtbewoners noch agenten ons afpakken.”