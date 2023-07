Niet alle schoolboeken geraken op tijd af: ‘Er is veel onrust in de leraarskamer’

Officieel horen leraren en scholen woensdag wat leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs moeten kennen. Krijgen leerkrachten en uitgeverijen hun lesmateriaal op tijd klaar? Online aanvullingen en handboeken in twee delen kunnen soelaas bieden.

‘Neen, de cursus is nog niet klaar. We hebben de leerstof al geordend en weten wat in welk vak terecht zal komen. Nu moeten we de cursussen nog schrijven. Maar eerst wat verlof: in augustus werken we voort.” Janos Braem, leraar fysica en wiskunde (MAST Brugge) stond begin juni voor een pittige opdracht: samen met collega’s zelf nieuw lesmateriaal schrijven voor de richting Biochemische en technologische technieken. Dat is een nieuwe richting die door de modernisering van de derde graad secundair onderwijs komend schooljaar het licht ziet.

Dat deze nieuwe richting eraan zat te komen, was al jaren geweten. Maar over de exacte inhoud van de vakken kregen Braem en zijn collega’s pas heel recent duidelijkheid. Officieel worden deze minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs pas woensdag gestemd in het Vlaams Parlement. Minimumdoelen zijn de nieuwe naam voor de oude eindtermen. Na een arrest van het Grondwettelijk Hof vorige zomer moest Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) die grondig hertimmeren. Samen met de koepels koos hij ervoor dat in een jaar tijd te doen, om scholen zo snel mogelijk alle info te geven.

Onrust

Maar daardoor was voor het leraren en uitgeverijen lang onzeker wat er in de handboeken van volgend schooljaar moet staan. “Dat brengt veel onrust teweeg in de lerarenkamer”, zegt Walter D’Hoore, coördinerend directeur van het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Zowat alle uitgeverijen zullen lesmateriaal gaandeweg moeten aanvullen via hun online platformen. Soms komt er in de loop van het schooljaar een tweede deel van het handboek uit. Of er komt een handleiding voor leraren bij oud lesmateriaal terwijl uitgeverijen een nieuw boek plannen tegen september 2024.

“Het curriculum van sommige kinderen zal onderbroken worden”, zegt een uitgever van handboeken die liever anoniem blijft. “Dat ze sommige zaken dubbel zullen zien, is geen probleem. Wel dat ze sommige lesinhouden zullen missen door de verschuivingen.”

Kleine vakken

Voor de meeste hoofdvakken, zoals wiskunde, Frans of Nederlands, houdt de hertimmering van Weyts en co. geen copernicaanse revolutie in. “Ook liggen de zaken die leerlingen moeten kennen en kunnen grotendeels in lijn met wat er vroeger al was: het is niet dat we 80 procent moeten weggooien”, zegt Pieter De Smedt, business unit manager secundair onderwijs bij uitgeverij Plantyn.

Dat neemt niet weg dat het serieus vloeken is geweest voor leraren in de tweede en derde graad. Dat is zeker zo voor wie een kleiner vak geeft, omdat uitgeverijen daar simpelweg geen handboek voor schrijven. Ook leerkrachten die zoals Braem een nieuw vak moeten vormgeven hebben de voorbije maanden gezweet. Overheid en koepels probeerden scholen en uitgeverijen van handboeken te helpen door de minimumdoelen en leerplannen (de vertaling van de doelen door de koepels, PG) al ergens rond de paasvakantie vrij te geven – dus nog voor ze officieel gestemd werden.

Al gaat het om meer dan louter de cursus schrijven. De nieuwe richting die Braem voorbereidt, zet bijvoorbeeld nog meer in op automatisering, dus moeten klaslokalen opnieuw ingericht worden. En vooral, leraren moeten zich de leerstof nog eigen maken. Daarom komt Braem met een voorstel. “Is het geen goed idee dat overheid of koepels enkele leraren detacheren en betalen om cursusmateriaal te bundelen?”, zegt hij.

“Dat vind ik stiekem geen slecht idee: een soort van ‘kernhandboek’, ontdaan van alle franjes”, zegt onderwijsonderzoeker Tim Surma (ExCEL/ Thomas More). “Het sluit aan bij een beweging die al een tijdje aan de gang is van leraren die lesmateriaal met elkaar willen delen.”

Het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Beeld ID/ Sandra Van Watermeulen

Ook Surma ergert zich aan de late duidelijkheid. “Vanuit een onderwijskundig standpunt wil ik gewoon dat er goede curricula zijn”, zegt Surma. “De laattijdigheid waarmee een groot veld als onderwijs nu al enkele jaren geconfronteerd wordt: dat geeft geen al te professioneel signaal.” Bovendien is de oefening nog niet helemaal voorbij. “Volgend jaar moeten we werken aan lesmateriaal voor het zesde jaar en de tweede graad én komt Katholiek Onderwijs Vlaanderen met nieuwe doelen voor de eerste graad”, zegt Nic Pappijn, uitgeefdirecteur bij Die Keure. “We doen onze stinkende best, maar de flexibiliteit is niet eindeloos.”

Niet voor het eerst belandt overigens nog een hoop werk op het bord van scholen aan het eind van het schooljaar. Dat was vorig jaar ook het geval met de lerarenbonus, dit jaar met de leraar-specialist en het internatendecreet. “Begin er maar aan als directeur: nieuwe regelgeving in juni die in september moet ingaan”, zegt D’Hoore. “Dat is gewoon slecht bestuur.”

“Ofwel doe je zogezegd niets aan de problemen, ofwel doe je te veel en te snel”, klinkt het bij Weyts. “Bij de minimumdoelen hebben we een ongelofelijk huzarenstuk geleverd door in amper een jaar tijd nieuwe doelen te ontwikkelen, nadat het katholiek onderwijs de eindtermen had laten vernietigen. In élk dossier informeren we directies meteen zodra er politieke consensus is, dat is lang vóór de uiteindelijke goedkeuring in het parlement.”