Nierproblemen, hartklachten: bijna de helft van alle covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties

Bijna de helft van alle covidpatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden.

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 70.000 Britse covidpatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet. De Nederlandse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten ‘zeer herkenbaar’. Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de zorg zal opleveren.

Voor hun onderzoek volgden de Britse artsen iets meer dan 73.000 covidpatiënten die tussen januari en augustus vorig jaar in het ziekenhuis werden opgenomen. Verreweg de meesten (85 procent) lagen op een verpleegafdeling. Verpleegkundigen en geneeskunde studenten hielden in een elektronische databank bij hoe het de patiënten verging en hoe ze er bij hun ontslag uit het ziekenhuis aan toe waren. “Een goed opgezette, indrukwekkende grote studie”, aldus Wiersinga.

Complicaties bij jong en oud

Patiënten die al met onderliggende aandoeningen het ziekenhuis binnenkwamen, zoals diabetes of hoge bloeddruk, kregen vaker complicaties. Dat gold ook voor mannelijke en voor oudere patiënten. Al eerder is vastgesteld dat een corona-infectie bij die groepen vaker ernstiger verloopt. Opmerkelijk genoeg bleven ook jonge en gezonde patiënten niet gespaard. Van alle twintigers hield ruim een kwart aan de ziekenhuisopname een complicatie over, van alle dertigers ruim een derde. “Het laat opnieuw zien dat covid een zeer ernstige ziekte is, die ook bij redelijk gezonde mensen tal van organen kan aantasten”, zegt Wiersinga. Het is een boodschap die niet vaak genoeg kan worden herhaald, zegt hij, nu ook in zijn ziekenhuis het aantal covidpatiënten weer stijgt.

Veel van de complicaties hebben vermoedelijk gevolgen voor de lange termijn, schrijven de onderzoekers. Zo lopen patiënten met acute nierklachten, de meest voorkomende complicatie, het risico dat hun nieren zo beschadigd raken dat ze dialyse nodig hebben. Een flink deel van de covidpatiënten komt bovendien uit de economisch actieve leeftijdsgroepen, hun slechte gezondheid kan gevolgen hebben voor de terugkeer naar werk en studie. Een kwart van de patiënten die met een complicatie naar huis gingen, kon zichzelf minder goed redden dan voor de ziekenhuisopname. Onder hen zijn ook twintiger en dertigers.

Hersteltijd

Voor het onderzoek is alleen gekeken naar de complicaties ten tijde van ontslag uit het ziekenhuis. Wiersinga gaat ervan uit dat het grootste deel van de patiënten na verloop van tijd alsnog zal herstellen. Patiënten die bijvoorbeeld een longembolie hebben opgelopen, een bekende covidcomplicatie, zullen in de maanden na ontslag nog bloedverdunners moeten slikken. Dan is een tijdlang controle nodig door de huisarts en mogelijk de trombosedienst, totdat het bloed weer in orde is. “Na een ziekenhuisopname duurt het vaak nog weken tot maanden totdat patiënten weer de oude zijn. Dat komt bij de meesten van hen gelukkig weer goed.”