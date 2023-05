‘Niemand wordt geboren als racist, je kunt altijd veranderen’: Ayan Mohamud Yusuf & Naomi Izabela tackelen het racisme in de samenleving

We moeten praten over racisme in de samenleving. Tot die conclusie kwamen Ayan Mohamud Yusuf en Naomi Izabela, kabinetsmedewerker en jongerenvoorzitter in Antwerpen, na de rel rond de aanstelling van Dalilla Hermans. ‘Van mijn werk tot aan het station hoor ik duizend-en-een racistische beledigingen.’

De wortels van Ayan Mohamud Yusuf (42) liggen in Somalië, die van Naomi Izabela (19) in Congo. Ayan Mohamud werkt op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en schreef haar levensverhaal neer in het boek Op zoek naar vaste grond. Eind 1996 kwam ze als bijna 17-jarig meisje met het gezin van haar oom vanuit het door oorlog verscheurde Somalië naar België. “Ik kreeg onderdak in het Klein Kasteeltje. Daar werd goed voor ons gezorgd. Toch was het droevig om zonder ouders op een plek aan te komen waar ik niemand kende.”

Naomi Izabela bereidt zich voor op een rechtenstudie en is voorzitter van de Antwerpse Jeugdraad. Ze was 3 toen haar alleenstaande moeder met haar en haar tweelingzus vanuit Congo naar België vluchtte. “Ik herinner me daar zo goed als niets meer van, behalve dat allesoverheersende gevoel van onzekerheid. Dat bekruipt me opnieuw wanneer moeder vertelt hoe moeilijk het was om in een asielcentrum de uitkomst van ons dossier te moeten afwachten.”

Ze schrokken allebei toen Dalilla Hermans een paar weken geleden in het oog van een mediastorm terechtkwam met haar aanstelling tot coördinator voor de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad 2030. Een Brugs Vlaams Belang-gemeenteraadslid noemde Dalilla Hermans zelfs een ‘zwarte racist’. In een uitzending van Terzake verwees N-VA-voorzitter Bart De Wever naar een citaat uit een interview uit De Standaard uit 2017. “In de loop van de geschiedenis stonden de blanken altijd aan de verkeerde kant”, zei Hermans toen. “In bijna elk verhaal brachten ze dood, verderf en miserie, terwijl de zwarten hun lot telkens overstegen.” Met haar “provocerende uitspraak” was Dalilla Hermans volgens Bart De Wever niet de geknipte figuur om een verbindend project als Culturele Hoofdstad in goede banen te leiden.

“Dalilla is een rolmodel voor veel jonge mensen”, zegt Ayan Mohamud Yusuf. “Ze kijken naar haar op. Als rolmodel moet je oppassen met wat je zegt, dat geldt ook voor de koning of de premier.”

U vindt dat Dalilla Hermans als coördinator Culturele Hoofdstad 2030 op haar woorden moet letten?

Ayan Mohamud: “Natuurlijk, precies omdat ze voor zovelen een voorbeeldfiguur is. Maar moet niet iedereen op zijn woorden letten? Waarom zou ik iets zeggen dat iemand anders kwetst? Op je woorden letten wil niet zeggen dat je jouw mening niet meer mag verkondigen.”

Izabela: “Je moet je altijd afvragen: welke intentie gaat er achter de woorden schuil? Is het de bedoeling om te kwetsen, of om iets toe te lichten en te verbeteren? Dalilla Hermans heeft het recht om te bewijzen wat ze waard is. Als ze als coördinator voluit voor verbindende projecten kiest, is er geen enkel probleem.”

Ayan Mohamud: “Maar toch: wees voorzichtig met wat je zegt. Woorden kunnen niet enkel kwetsen, maar diep vanbinnen ook álles vernietigen. Zeker als die woorden uit de mond van een voorbeeldfiguur komen. Mijn grote rolmodel Nelson Mandela zei ooit: ‘Als ik de gevangenis verlaat met de woede die ik vanbinnen voel, komt er nooit verandering. Dus laat ik die bitterheid en woede beter achter me.”

We moeten op onze woorden letten uit wederzijds respect?

Ayan Mohamud: “Waarom moet ik je verbaal een kopje kleiner maken om mijn doel te bereiken? Waarom zou ik je haten als jij me niets hebt aangedaan?

“Ik ben heel begaan met jonge mensen van kleur in mijn omgeving en probeer hen bij te brengen dat ze hun toekomst zélf in handen hebben. Ze moeten niet iemand anders de schuld geven of meteen beginnen te roepen dat ze gediscrimineerd worden of slachtoffer zijn van racisme. Misschien verschuilen we ons te snel achter dat woord ‘racisme’. Het is niet omdat iemand me raar aankijkt, dat hij een racist is.”

Wat toch niet wegneemt dat er wel degelijk veel racisme in onze samenleving is?

Ayan Mohamud: “Dat ontken ik niet, toch hangt veel af van hoe positief of negatief je zelf in het leven staat. Daarnet wandelde ik over de markt en veel mensen keken naar mij. In plaats van me af te vragen wat ze over me dachten, zei ik vriendelijk: ‘Goeiedag.’ Bijna iedereen antwoordde even vriendelijk terug.”

Izabela: “We moeten er toch niet te licht over gaan, vind ik: er is inderdaad overal racisme. In onze wetgeving staat duidelijk omschreven wat racisme is en welke straffen erop staan. Alleen blijkt het in de praktijk zo goed als straffeloos te zijn. Op sociale media grossieren de meeste trollen in onversneden racisme. Slachtoffers voelen zich moedeloos, terwijl de daders zich onaantastbaar wanen. Ik vind dat zó jammer.”

Ayan Mohamud Yusuf: 'Ik wil de muren tussen mensen slopen en zo een betere samenleving helpen opbouwen.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Maken jullie zelf regelmatig racisme mee?

Izabela: “Op sociale media krijg ik racistische reacties. In een winkel hoor ik soms mensen het n-woord gebruiken als ze over mij spreken. Natuurlijk kwetsen dat soort uitspraken me erg, maar ze maken me niet klein, integendeel.”

Ayan Mohamud: “Toen ik in België aankwam, kende ik het n-woord niet. In Afrika had ik het nooit gehoord. Ik was bijna twintig en hoorde de leraar vooraan in de klas zeggen: ‘Kijk, daar zitten mijn twee lievelingsn*g*rmeisjes.’ Ik hoorde ‘lieveling’ en ik lachte. Het andere zwarte meisje was langer in België en zij werd boos. ‘Waarom word jij ook niet kwaad?’, vroeg ze. Ik viel uit de lucht. Want die man vooraan was de liefste leraar ooit.

“Als ik nu mensen het n-woord in een vriendelijke context hoor gebruiken, zeg ik hen dat ik weet dat ze het goed bedoelen, maar dat ze dat woord beter loslaten. Ik word dan niet kwaad, maar probeer mensen te laten nadenken over hun uitspraken.”

Izabela: “Dat is verstandiger dan alles meteen te censureren, zoals bij FC De Kampioenen. Ook al lijken sommige grappen vandaag racistisch, toch waren ze jaren geleden niet zo bedoeld.”

Misschien is dat voortschrijdend inzicht? Wat we vroeger oké vonden, blijkt dat niet te zijn?

Ayan Mohamud: “Natuurlijk leren we bij, maar we moeten het verleden ook leren accepteren. Neem de standbeelden van Leopold II: veel mensen vinden dat die weg moeten; van mij mogen ze blijven. Maar het verhaal over zijn wandaden moet er wel bij geplaatst worden. Ik wil dat mijn kind later weet wie die vreselijke koning was.”

Izabela: “Ik begrijp de frustratie van mensen die de standbeelden van Leopold II weg willen. Maar ik begrijp ook het standpunt van Ayan. Ik geloof in de kracht van dialoog. Maar erover praten, is vandaag heel moeilijk.”

Hoe kijken jullie naar het debat rond ‘woke’?

Ayan Mohamud: “Ik haat dat woord en gebruik het nooit, want de huidige betekenis stemt niet overeen met hoe het ooit bedoeld was. Ik aanvaard iedereen en verwacht dat iedereen mij aanvaardt hoe ik ben. Ik wil de muren tussen mensen slopen en zo een betere samenleving helpen opbouwen. Alleen krijgt mijn stem of die van gelijkgezinden te weinig aandacht.

“Waarom krijgen mensen van kleur zoals ik amper plaats in debatten van De zevende dag? Waarom nodigen ze vooral gasten met negatieve opinies uit? Dat is toch jammer?”

Izabela: “Ze doen echt wel hun best om op zoek te gaan naar andere stemmen, hoor, alleen is het soms moeilijk om die te vinden.”

Ayan Mohamud: “Nee, ze kijken in de eerste plaats voor wie je werkt. Als dat niet overeenstemt met datgene waar zij in geloven, word je onmiddellijk opzijgezet. Dat geldt voor zowat álle media.

“In 1988 had Oprah Winfrey een groep skinheads te gast in haar show. Die zetten de boel op stelten en meteen na de uitzending kreeg Oprah bakken kritiek: die neonazi’s had ze nooit een stem mogen geven. Ze verontschuldigde zich en kroop door het stof. Twee van die skinheads belandden niet veel later in de gevangenis. Daar kwamen ze langzaam maar zeker tot inzicht dat rassenhaat niet deugt. Vijf jaar later kwamen ze vrij en Oprah was de eerste met wie ze contact zochten. Zij was bang, maar die kerels legden uit dat ze veranderd waren. Ze nodigde hen opnieuw uit en in tranen vertelden ze dat ze zich doodschaamden als ze naar die oude aflevering terugkeken. Waarmee ik wil zeggen: je kunt een tijd met oogkleppen op leven, maar niemand wordt geboren als racist; je kunt altijd veranderen.

“Wat we zeker nooit mogen doen, is vanuit politieke correctheid feiten verdoezelen of onder de mat vegen. Als jonge gasten de straten van Brussel onveilig maken en in de nasleep van een betoging vernielingen aanrichten, moeten we dat durven te benoemen en bestraffen.”

Izabela: “Er is nu té veel straffeloosheid op zowat alle domeinen. Oók in discriminatie en racisme; online loopt dat racisme echt de spuigaten uit.”

Ayan Mohamud: “Een tijd geleden werd ik beledigd door het satirische tv-programma De ideale wereld. Vanuit linkse hoek kreeg ik toen zo goed als geen steun.”

U werd voorgesteld als zwarte dienstmeid van een machtige witte man?

Ayan Mohamud: “Ik kwam erachter dat veel mensen van links me toen niet wilden steunen omdat ik voor een N-VA-kabinet werk. Dat kwam hard aan. Belachelijke zaken krijgen wel hun steun, maar voor wat ik meemaakte, haalden ze hun neus op. Dan ben je niet eerlijk en kies je een kant. Ik werk niet voor één partij, ik was eerder in dienst van een cd&v-kabinet en werkte zelfs kort voor het kabinet van Elio Di Rupo.”

Een vriend met Tunesische roots krijgt in Antwerpse cafés regelmatig gore racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. In een Brussels café maakte hij dat nog nooit mee.

Ayan Mohamud: “Bij mij is het omgekeerd. Als Tunesische man zal hij in Brussel nooit worden lastiggevallen. De zomer komt eraan. Dan noemen ze me op straat ‘knappe aap’. Het kabinet is op het Martelarenplein. Van mijn werk tot aan het station hoor ik duizend-en-een racistische beledigingen.”

Izabela: “Wanneer zal iedereen eindelijk beseffen dat België alleen maar diverser wordt? Want voor vluchtelingen is België zeer aantrekkelijk. Veel nieuwkomers zullen hier hoe dan ook blijven, óók Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De burgemeester van Antwerpen is binnen een paar jaar waarschijnlijk van een andere origine. Dat is trouwens al zo in Londen, Rotterdam, de VS én Leuven. Diversiteit is het nieuwe normaal; er is geen ander alternatief dan dat te accepteren.”

Maken jullie je zorgen over de toekomst in dit land?

Ayan Mohamud: “Hoop doet leven. Ik heb altijd hoop.”

Izabela: “Als ik aan mijn mama vraag of ze terug naar Congo wil, antwoordt ze: ‘Nooit. Ik kwam naar België met een doel: mijn kinderen zien opgroeien in een mooie omgeving.’ Wij klagen niet. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik hier krijg. Ik heb die ook altijd gegrepen. Zo ben ik naast voorzitter van de Jeugdraad ook jongerenambassadeur bij Plan International en Amnesty International. Ik ben ook het gezicht van de #SheLeadsHere-campagne van de ambassade van Canada in België en Luxemburg en lid van de raden van bestuur van MO* Magazine en StampMedia.

“Natuurlijk zijn er problemen, toch leven we in een goed land, alleen zien te veel mensen dat niet meer.”

Ayan Mohamud: “Ze zijn ondankbaar.”

Izabela: “Ik wil niet ziek zijn in een land waar ziekenhuiskosten níét worden terugbetaald, of werkloos in een land zonder sociaal vangnet. Zeer veel mensen klagen steen en been, wat hun volste recht is, maar belanden daardoor in een wereld waar alles duister lijkt. Terwijl we best trots mogen zijn op België.”

Ayan Mohamud: “Ik ben dankbaar omdat we de kans kregen om naar dit land te komen.”

Naomi Izabela en Ayan Mohamud Yusuf. Beeld Thomas Sweertvaegher

Moet dat echt, ‘dankbaar zijn’?

Ayan Mohamud: “Ik heb thuis geleerd dat je dankbaar moet zijn omdat je kunt ademen, slapen, wakker worden en eten. Via Facebook kreeg ik smerige berichten, ook van mensen van Afrikaanse origine: ‘Zwijg over dat dankbaar zijn.’ Maar dankbaarheid is niet hetzelfde als iemands gat kussen. Je bent dankbaar voor de kansen die je krijgt en je grijpt die ook.

“Ik kwam naar België, samen met Somaliërs met een universitair diploma op zak. Vandaag hebben ze geen werk, omdat ze zich liever laten pamperen. Ik aanvaardde meteen álle werk, ook als dat ver onder mijn niveau lag. Als ik naar mijn achtergebleven Somalische landgenoten kijk die honger lijden en onder de terreur van Al-Shabaab leven, ben ik dankbaar dat ik hier van de vrijheid en veiligheid mag genieten.

“Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Ik ben trots op de cultuur die mijn ouders me meegaven. Maar ik ben ook trots op waar ik vandaag woon en op de cultuur die België en Vlaanderen mij geven. Dat wil ik ook tonen: op reis draag ik een T-shirt met ‘I love Belgium’. Als ik Somaliërs bij mij thuis uitnodig, kook ik Vlaams.”

Jullie vinden dat nieuwkomers meer inspanningen moeten leveren om zich te integreren?

Izabela: “Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Sommigen beweren dat het slecht is dat ze de Nederlandse taal verplicht moeten leren. Ik ben het daar niet mee eens: dat is voor hun eigen goed. Mijn moeder leerde bij aankomst Nederlands, zo kon ze communiceren met de bakker en de slager. Ze moest op zoek naar werk en wij werden naar school gestuurd. Door al die zogenaamde ‘plichten’ heb ik heel veel gewonnen.”

Ayan Mohamud: “Vier jaar geleden werkte ik voor de toenmalige minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Ik zei tegen Geert dat ik geen echte Vlaming was. Hij werd toen echt kwaad: ‘Ayan, jij bent een Vlaming. Je hoort bij ons.’ Dat voelde heel aangenaam aan. Sinds die dag zeg ik nooit meer dat ik geen Vlaming ben.”

Izabela: “Velen schuwen het woord ‘Vlaming’ omdat extreemrechts ermee aan de haal ging.”

Ayan Mohamud: “In mijn huis staat naast de Belgische en Somalische tafelvlag een Vlaamse leeuw. Vlaamse bezoekers zeggen soms dat mijn leeuw racistisch is. Maar die tafelvlag blijft in mijn huis staan. Ik doe ze niet weg omdat slecht geïnformeerde mensen beweren dat ze extreemrechts is. Met politiek heb ik trouwens niets te maken, daarom ook staan die drie vlaggen in mijn huis.”

U werkt wel voor een politiek kabinet.

Ayan Mohamud: “Ja, maar ik ben neutraal. Ik ben loyaal aan de negen Vlaamse ministers. Als het kabinet volgend jaar een andere kleur krijgt, heeft dat geen invloed op mijn werk en loyaliteit.”

Ook als Vlaams Belang de scepter overneemt en pakweg Filip Dewinter uw nieuwe baas wordt?

Ayan Mohamud: “Dat beslis ik dan wel op dat moment.”