‘Niemand staat boven de wet, ook de voetbalsport niet’: fiscus vordert 12 miljoen euro extra belastingen bij voetbalclubs

Het rommelt al langer in het voetbal. Operatie Zero bracht veel duistere zaakjes aan het licht: witwassen, omkoping, fraude... Met dat in het achterhoofd heeft niet enkel het gerecht, maar ook de fiscus het voetbal onder de loep genomen. De voorbije jaren komen steeds meer voetbalclubs in het vizier van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

Terwijl de BBI van 2017 tot 2019 maar vier voetbalclubs controleerde, waren er dat de afgelopen twee jaar al zestien. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Steven Matheï aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dit leidde van 2017 tot 2021 tot een vordering van belastingverhogingen (10,7 miljoen euro) en extra btw bij (1,1 miljoen euro) drie clubs voor een totaal van 11,8 miljoen euro. Op 1 januari dit jaar was al 2,4 miljoen euro van dat bedrag betaald.

Spijtoptant

“Het stijgend aantal controles is een goede evolutie”, zegt Matheï. “De zweem van wijdverspreide belastingontduiking en witwaspraktijken hangt al jaren rond het voetbal. De praktijken die bij Operatie Zero aan het licht kwamen en recenter de getuigenis van spijtoptant Veljkovic zijn verbijsterend. Aangezien de profclubs op dit gebied zware fouten hebben gemaakt, is het belangrijk dat de BBI dit grondig onderzoekt en gelden zo veel als mogelijk recupereert ten gunste van de samenleving.”

Die twaalf miljoen euro is trouwens nog maar een begin. De toenemende controles zullen in de toekomst leiden tot een nog hoger bedrag aan terugvorderingen. In totaal zijn er 69 fraude-inspecteurs betrokken bij de voetbaldossiers.

De controles geven de fraudediensten de mogelijkheid om onder meer documenten in te kijken, de boekhouding op te vragen en de bedrijfslokalen te bekijken. Als er sprake is van fraude, kan de BBI transacties tot zeven jaar terug onderzoeken. De BBI zal op basis van de data die zij heeft verzameld, de ontdoken belasting terugeisen en een belastingverhoging opleggen. Ze kan ook een beroepsverbod opleggen aan belastingadviseurs die meewerken aan het opzetten van fraude, maar dat gebeurde in de voetbaldossiers nog niet.

Witwaspraktijken

Ex-voetbalmakelaar Dejan Veljkovic gaf recent in interviews aan dat alleen hij al via allerlei vennootschappen voor meer dan 30 miljoen euro op een fiscaal vriendelijkere manier aan spelers en trainers uitbetaalde, met daarbij opvallende namen als Peter Maes en Ivan Leko. Veljkovic gaf toen ook te kennen dat voetbalclubs maar al te graag meestapten in dit verhaal omdat het hen zo ook minder geld kostte.

“De onthullingen in de voetbalwereld van de afgelopen jaren, met systematische belastingontduiking en witwaspraktijken, zijn een kaakslag voor iedereen die wel correct bijdraagt. De overheid moet dus blijven inzetten op dergelijke controles. Niemand staat boven de wet, ook de voetbalsport niet. Zij die hebben meegewerkt aan fiscale fraude, zullen de financiële gevolgen hiervan moeten dragen. Uiteindelijk draagt een dergelijk proces ook bij tot een mogelijk herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de sector”, besluit Matheï.

Dit staat overigens helemaal los van de rechtszaak in Operatie Zero, waarin 56 personen en één vennootschap zich zullen moeten verantwoorden voor de rechtbank. Onder hen absolute zwaargewichten als Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert, AA-Gent manager Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Ook ex-bestuurders als Patrick Janssens (Genk), François De Keersmaecker en Steven Martens (beiden voetbalbond) zijn in verdenking gesteld.