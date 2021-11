Niemand is onverdeeld gelukkig over het klimaatakkoord: ‘Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow’

‘Blah, blah, blah.’ De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg stak haar ontgoocheling over het bereikte akkoord niet onder stoelen of banken. De andere reacties waren wat gematigder, maar niemand was onverdeeld gelukkig.

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) omschreef de overeenkomst als “onvolmaakt”. “Ze is een compromis tussen 197 staten, maar bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio’s en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Van mijn kant kies ik ervoor naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders.”

Voor Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, is het akkoord ronduit teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruitgezet, maar onvoldoende”, schrijft ze op Twitter. Almaci betreurt dat de tekst van het akkoord in de laatste minuten werd afgezwakt inzake steenkool.

Peter Wittoeck, hoofdonderhandelaar van de Belgische delegatie, bevestigt dat China en India op het laatste moment aanpassingen vroegen aan de ambitie om steenkool “uit te faseren”. “Maar ik zou niet zover gaan om te zeggen dat er van uitfaseren geen sprake is. Het was gisteren te vroeg, hoop ik dan, voor India en China om dat op papier te zetten. Op termijn moet het er gewoon van komen. Als we tegen het midden van de eeuw naar nulemissies willen gaan, is dat onvermijdelijk.” Wittoeck is blij dat de doelstellingen en de vorderingen voortaan elk jaar politiek herbekeken worden. Dat is nodig om de gemiddelde opwarming van de aarde uiteindelijk te beperken tot 1,5 graad, zegt hij. “Want met wat nu op tafel ligt, zitten we nog eerder aan bijna 3 graden.”

Greta Thunberg aan het begin van de COP-26. Beeld Getty Images

Greppels

Alok Sharma, die als voorzitter van de klimaattop twee weken lang alle openbare sessies leidde, zei dat in Glasgow “geschiedenis is geschreven”. Na afloop van de klimaattop feliciteerde Sharma de aanwezige delegaties met de overwinning. “Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden”, stelde Sharma. Even later zei de zichtbaar geëmotioneerde voorzitter echter dat de wijze waarop de top verlopen was hem “diep speet”. “Ik begrijp de diepe teleurstelling, maar het is noodzakelijk dat we de rest van het akkoord beschermen.”

Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje en we staan aan de vooravond van een klimaatramp, stelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres. Hij zei dat er weliswaar vooruitgang was geboekt op de COP26, maar benadrukte dat dit “niet genoeg” was. Guterres sloot wel af met een boodschap van “hoop en vastberadenheid” voor jonge mensen, inheemse gemeenschappen, vrouwelijke leiders en allen die strijden voor klimaatactie. “Ik weet dat velen van jullie teleurgesteld zijn, maar de weg van vooruitgang is niet altijd een rechte lijn. Soms zijn er omleidingen. Soms zijn er greppels.”