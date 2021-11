▶ ‘Niemand heeft de antwoorden al’: 8 doden en honderden gewonden na chaos op Astroworld-festival

De problemen begonnen om kwart na negen lokale tijd, toen rapper Travis Scott zou optreden, meldt de Britse openbare omroep BBC. Grote groepen mensen troepten daar samen aan de ingang. Elf mensen werden met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht, acht onder hen zijn overleden.

Zo’n driehonderd andere mensen zouden verzorging hebben moeten krijgen, vooral door kneuzingen en snijwonden.

“De massa begon steeds meer samen te dringen in de richting van het podium, waarna er paniek uitbrak”, zegt Samuel Peña, commandant van het brandweerkorps van Houston. Toen er in het gedrum mensen gewond raakten, werd de paniek alleen maar groter.

Wat het gedrang heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Eerder op de dag waren er volgens de politie al problemen geweest met jongeren aan de ingang. Toen hadden honderden mensen metaaldetectors omvergeduwd en waren ze de zones waar gefouilleerd werd voorbijgelopen. Maar dat incident zou geen verband houden met de overlijdens later op de avond.

“Niemand had dit zien aankomen”, zegt Troy Finner van de politie van Houston. “Ik denk dat we nu vooral niet moeten speculeren. Niemand heeft de antwoorden al.”

Volgens de plaatselijke krant Houston Chronicle staakte Travis Scott zijn concert meermaals toen hij zag dat een aantal fans in de problemen raakten. Hij zou securitymensen hebben gevraagd of iedereen oké was, en om sommigen uit de massa te helpen.

De organisatoren legden het festival stil eens duidelijk werd dat veel mensen gewond raakten. Maar de hoge aantallen gewonden werden al snel te hoog voor de plaatselijke ziekenhuizen, klinkt het bij de hulpdiensten.

Tweede festivaldag geannuleerd

Astroworld is een tweedaags festival van rapper Travis Scott. Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats houdt, en het eerste sinds de pandemie losbrak vorig jaar. Scott noemde het festival naar een pretpark in Houston dat in dezelfde buurt als het NRG-stadion was en in 2005 de deuren sloot. Dit jaar zou Astroworld zo’n 50.000 aanwezigen lokken.

De rapper heeft zelf nog niet op het nieuws gereageerd. De tweede festivaldag, gepland voor vandaag, werd wel al geannuleerd.

Dit is een breaking news-bericht dat wordt aangevuld.