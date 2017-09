NHC: "Extreem gevaarlijke orkaan Maria nu categorie 5"

Orkaan Maria is nog krachtiger geworden, volgens het National Hurricane Center in de Verenigde Staten valt Maria nu in de vijfde categorie. Dat is de zwaarste klasse met windsnelheden van 260 kilometer per uur. Volgens het NHC is de orkaan die op weg is naar de Caraïben "extreem gevaarlijk"

#Maria becomes an extremely dangerous category 4 hurricane. Here are the 5 PM EDT key messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/OdnpYWpA2I — NHC Atlantic Ops(@ NHC_Atlantic) 17/09/17 02:00 De orkaan trekt met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per uur naar het westnoordwesten, aldus het NHC, dat waarschuwde voor zware regenval en stormvloeden in sommige gebieden. Maria zal in de loop van de ochtend (Nederlandse tijd) dicht langs Saba en Sint-Eustatius razen.



Voorzorgsmaatregelen

Een orkaan in vijfde categorie geldt als catastrofaal. Op meerdere eilanden in het gebied zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo openden de autoriteiten op Puerto Rico opvangcentra en werden bouwkranen ontmanteld.



De Nederlandse autoriteiten stuurden teams met mariniers naar de eilanden Sint-Eustatius en Saba.