New York verplicht vaccinatiebewijs voor binnenactiviteiten

Binnenkort zal iedereen in New York City een ‘Key to NYS Pass’ moeten kunnen voorleggen om toegang te krijgen tot onder meer restaurants, theaters en fitnesszalen. Burgemeester Bill de Blasio heeft vanochtend aangekondigd dat zijn stad, als eerste in de VS, zo’n bewijs van vaccinatie verplicht voor binnenactiviteiten. De verplichting zal gelden voor zowel bezoekers als werknemers.

De regel zal nog deze maand ingaan, maar overtreders zullen bestraft worden vanaf midden september, wanneer de scholen weer openen. Na die overgangsperiode wordt ook verwacht dat er weer meer werknemers zullen terugkeren naar kantoren in Manhattan.

Op dit moment is ongeveer 66 procent van de volwassenen in New York City volledig gevaccineerd. In bepaalde delen van de stad ligt dat percentage gevoelig lager. Burgemeester De Blasio maant New Yorkers aan zich massaal te laten vaccineren om een derde golf van besmettingen te voorkomen.

Eerder voerden ook Frankrijk en Italië al gelijkaardige ‘gezondheidspassen’ in. Een verschil met Frankrijk is dat New York wellicht niet de optie zal openlaten om een negatieve test voor te leggen: enkel een vaccinatiebewijs zal volstaan.