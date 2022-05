New York Times: ‘Netflix overweegt vroeger dan voorzien goedkoper abonnement met reclame’

Voor het eerst in tien jaar boekte Netflix vorige maand een verlies aan abonnees en de dienst verwacht in de toekomst nog meer gebruikers te zien vertrekken. De voorbije twee jaar zag Netflix het aantal abonnees tijdens de pandemie immers gestaag toenemen, maar daaraan is nu een einde gekomen.

Daarom overweegt Netflix om een goedkoper abonnement aan te bieden waarbij de kijkers ook reclame te zien zullen krijgen. De streamingdienst verwijst daarvoor naar soortgelijke abonnementen bij rivalen HBO Max en Disney+. Tijdens een bespreking van de resultaten van het eerste kwartaal zei Netflix-CEO Reed Hastings vorige maand nog dat een dergelijk abonnement er mogelijk in de loop van de volgende twee jaar zou komen.

“Op termijn kunnen ze ook niet anders dan richting advertenties te gaan”, voorspelde Tom Evens, professor media aan de UGent, vorige maand in deze krant. “Dat is een gigantische markt, dat gaat over meer dan 100 miljard wereldwijd. Maar je wil ook de huidige klanten niet tegen de borst stuiten. Dat is een moeilijk evenwicht.”

Paswoorden delen

Daarnaast gaat het bedrijf ook strenger optreden tegen gebruikers die hun wachtwoord delen. Ongeveer 100 miljoen huishoudens zouden de streamingdienst gebruiken zonder daarvoor te betalen. Het bedrijf zou zo jaarlijks miljarden aan inkomsten mislopen.

Vorige maand bevestigde Hastings na de bekendmaking van de kwartaalcijfers in een interview dat de praktijk “niets nieuws is”, maar dat er nu wel gewerkt wordt om die miljoenen meekijkers om te zetten in betalende abonnees.

“Daar denken we al een paar jaar over na. Maar toen we snel groeiden, was het niet zo’n prioriteit. Nu is het dat wel”, aldus Hastings. Daarbij zal het waarschijnlijk niet de bedoeling zijn om het delen van paswoorden aan banden te leggen, maar eerder betalende klanten die een account delen extra kosten aan te rekenen.

Zo loopt er in Chili, Costa Rica en Peru al een proefproject waarbij gebruikers die het wachtwoord buiten hun huishouden delen extra moeten betalen. Bij de abonnementen voor meerdere huishoudens in Zuid-Amerika gaat het om maandelijkse meerkosten tussen de twee en drie euro. Daarmee kunnen die gebruikers één tot twee accounts buiten hun huishouden aan hun profiel toevoegen. Netflix heeft aangekondigd dat het concept mogelijk wereldwijd uitgerold kan worden.

Tegenover zijn aandeelhouders verkondigde de streamingreus dat het ongeveer een jaar nodig heeft om de nieuwe functie in te voeren. Het bedrijf bekijkt naar eigen zeggen nog hoeveel de meerkosten precies zouden bedragen. “We werken hier al meer dan twee jaar aan (...) iets meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met een aantal proefversies”, zei Greg Peters, Chief Product Officer van Netflix. “We hebben net de eerste grote tests gedaan, maar het zal een tijdje duren om dit uit te werken en om die balans goed te krijgen.”