New York is voor het eerst de duurste stad ter wereld, met dank aan de sterke dollar

De lijst, die tweemaal per jaar door onderzoekers van de Britse uitgeverij The Economist Group wordt opgesteld, is flink opgeschud door de oorlog in Oekraïne. In de 172 onderzochte steden werd het leven gemiddeld 8,1 procent duurder, de hoogste stijging in twintig jaar. Volgens de onderzoekers kwam dat met name doordat de toeleveringsketens van energie en voedsel verstoord raakten. Ook de naweeën van de coronapandemie speelden daarin een rol.

De twee grootste stijgers op de lijst liggen beide in Rusland. Volgens de onderzoekers kampt Moskou, onder meer door westerse sancties, met een prijsstijging van 17,1 procent. Daardoor klimt de Russische hoofdstad op de ranglijst tot de 37ste plaats. Vorig jaar stond Moskou nog 88 plaatsen lager. Ook in Sint-Petersburg (70 plaatsen omhoog) stegen de prijzen fors. Kiev werd vanwege de oorlog buiten het onderzoek gelaten.

Om steden met elkaar te vergelijken bekeken de onderzoekers over de hele wereld de prijzen van tweehonderd goederen en diensten, zoals voedsel en kleding maar ook benzine- en huurprijzen. Met hun onderzoek willen ze bedrijven helpen de kosten voor het levensonderhoud van expats en zakenreizigers te berekenen.

Europese steden relatief goedkoop

Ook in veel Europese steden werd het leven duurder, constateren de onderzoekers, maar de prijzen stegen er minder sterk dan in de rest van de wereld. Dat komt volgens de onderzoekers doordat de energiecrisis de euro aan waarde deed verliezen. De grootste dalers op de stedenlijst zijn Stockholm, Luxemburg en Lyon. Het Zwitserse Zürich (plaats 6) is de hoogst genoteerde Europese stad, op de voet gevolgd door Genève. Brussel daarentegen zakt maar liefst 28 plaatsen en belandt op nummer 64.

Tegelijk stuwde de sterke positie van de dollar Amerikaanse steden juist naar de hogere regionen van de lijst. Niet alleen New York won terrein, alle Amerikaanse steden op de lijst gingen omhoog. Van de tien grootste stijgers op de lijst komen er maar liefst zes uit de Verenigde Staten: Atlanta, Charlotte, Indianapolis, San Diego, Portland en Boston.

Voor de inwoners van Singapore is de gedeelde eerste plaats een minder grote verrassing. Het leven in de Zuidoost-Aziatische stad is al jaren duur. De huidige eerste plaats is voor Singapore de achtste in tien jaar tijd. De nummer één van vorig jaar, Tel Aviv, is nu naar de derde plaats verdrongen.

De laatste plaats op de lijst wordt ingenomen door Damascus, de hoofdstad van het door oorlog geteisterde Syrië. Volgens de onderzoekers is het leven in die stad bijna tien keer zo goedkoop als in New York.