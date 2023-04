Net zo’n grote mond als Trump, maar slimmer: wie is Stormy Daniels, de vrouw achter de eerste strafzaak van de oud-president?

De eerste strafzaak ooit tegen oud-president Donald Trump draait om zwijggeld dat hij betaalde aan een porno-actrice. Wie is deze Stormy Daniels?

Ze heeft net zo’n grote mond als Trump, is net zo mediageniek, net zo strijdlustig. Maar slimmer. Stormy Daniels (44) heet eigenlijk Stephanie Clifford, maar zelfs haar dochter gebruikt haar echte naam niet. Ze begon haar carrière op 17-jarige leeftijd als stripper in haar geboorteplaats Baton Rouge, hoofdstad van de zuidelijke staat Louisiana. In 2000 debuteerde ze als pornoster, een paar jaar later ging ze ook zelf films regisseren. Ze won flink wat prijzen met haar werk, waaronder awards met titels als ‘Favorite Breasts’, maar ook die van ‘beste regisseur’.

Haar affaire met Trump zou zich hebben afgespeeld in 2006. De twee ontmoetten elkaar tijdens een golftoernooi, vertelde Daniels in 2011 in een interview met In Touch Weekly, waarin ze geestig en goedgeluimd over de affaire vertelde. Hij nodigde haar uit voor een etentje in zijn privébungalow bij een chic hotel en deed de deur open in zijn pyjamabroek. Tijdens het diner toonde hij grote belangstelling voor de bedrijfsmatige kant van haar werk en vol trots duwde hij haar een zakenblad onder de neus waarop hij op de cover stond. Toen ze terug kwam van de wc zat hij op bed te wachten. “Ugh, daar gaan we”, dacht Daniels. Ze viel niet echt op hem, maar was wel gefascineerd. Voor de duidelijkheid: niets aan de ontmoetingen was onvrijwillig, het ging om seks tussen twee gelijkwaardige volwassenen.

Een maand voordat Trump tot president van de VS werd gekozen, in januari 2017, liet diens advocaat Michael Cohen de pornoster een zwijgcontract ondertekenen, in ruil voor 130.000 dollar. Toen The Wall Street Journal een jaar later over de afkoopsom berichtte, was Daniels de enige ter wereld die er niet over mocht praten. En dat frustreerde. Ze spande een rechtszaak aan waarmee ze het contract ongeldig wilde laten verklaren, omdat niet Trumps handtekening, maar alleen die van Cohen eronder staat. Ook beweerde ze door de advocaat geïntimideerd te zijn, zelfs toen Trump al president was. “Ik vond het prima om mijn mond te houden”, zei ze tegen het tijdschrift Rolling Stone. “Maar ik vind het niet prima om met intimidatie gedwongen te worden tot liegen, of überhaupt geïntimideerd te worden.”

Karen McDougal

Het verhaal van Daniels lijkt op een andere zaak, die werd onthuld door weekblad The New Yorker. Trump zou in dezelfde periode een affaire hebben gehad met Playboy-model Karen McDougal. Ook zij werd ontvangen in de privébungalow en nadat de twee hadden gedineerd en gepraat, was het tijd om het bed in te duiken. Een maandenlange affaire volgde, waarbij Trump haar door het hele land liet vliegen om hem te vergezellen op feestjes.

‘Stormy’ Clifford bedacht de bijnaam Stormy toen ze ontdekte dat haar vader haar zo had willen noemen. Ook houdt de naam verband met Mötley Crüe, de heavymetalband waarvan ze fan is: de bassist noemde een van zijn kinderen Storm. Daniels komt van Jack Daniels, de whiskey.

McDougal werd op nog slinksere wijze afgekocht, drie maanden voordat Trump tot president werd verkozen. Het roddelblad National Enquirer betaalde haar 150.000 dollar voor de exclusieve rechten van haar verhaal, om het vervolgens op de plank te laten liggen. Deze ‘catch and kill’-methode zou David Pecker, uitgever van het blad, vaker gebruiken om zijn vrienden te beschermen. En Trump was zo’n vriend.

Vanwege het zwijgcontract kon McDougal weinig tegen The New Yorker zeggen. Wel suggereerde ze dat ze zich schaamde voor de affaire. Ze had haar leven gebeterd en God gevonden.

Geestige repliek

Bij Stormy Daniels was van schaamte nooit sprake. Ze excuseerde zich niet voor het feit dat de kwestie haar financieel gewin opleverde. Als dit dan toch het verhaal was dat haar achtervolgde, dan kon ze er beter maar het beste van maken. Stripclubs betaalden haar nu het viervoudige voor een optreden. “Niemand zou daar nee tegen zeggen”, zei ze tegen Rolling Stone. Haar landelijke striptournee werd omgedoopt tot de ‘Make America Horny Again’-tour, vrij naar het motto van Trumps campagne.

Op Twitter diende Daniels Trumptrollen slim en geestig van repliek. “Bitch, mensen verdienen aan jouw gepijp en gebef. Ben je daar trots op?”, informeerde een bezorgde burger. “Dus... ik stimuleer geslachtsdelen en de economie?”, reageerde ze. “Lang leve mij!” Veel trollen verwijderden daarna zelf hun tweet of werden van het medium verwijderd.

Haar twittergedrag maakte de pornoster tot favoriet van keurige progressievelingen. Emily Nussbaum van het chique The New Yorker twitterde: “Zij is de enige in dit universum die leuk, warm, slim en echt eerlijk is over wie ze is”, waarbij ‘universum’ refereert aan Trumps wijde omgeving. Rolling Stone noemde Daniels in een bewonderend interview “de heldin die Amerika nodig heeft”.