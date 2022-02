Net bevallen? Geen gemeenteraad of je bent je uitkering kwijt

“Ik vind dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen of ze het genomen politieke engagement wil blijven opnemen.” Laura Staut, gemeenteraadslid in Beveren voor CD&V, drukte twee jaar geleden, toen ze net moeder was geworden, haar frustratie uit op Facebook. Als ze in de gemeenteraad zou blijven zetelen tijdens haar moederschap, zou ze haar uitkering zijn kwijtgespeeld. Het idee dat het Riziv hanteert is dat wie aan het werk is, geen extra steun van de overheid hoeft te krijgen. Ook al is dat ‘werk’ slechts een paar vergaderingen van de gemeenteraad.

CD&V-Kamerleden Nahima Lanjri en Nathalie Muylle pikken het signaal nu op. Wie in moederschapsrust is, moet nog steeds kunnen zetelen in een gemeenteraad, de provincieraad of de politieraad, stellen ze in een wetsvoorstel dat ze pas hebben ingediend. “Het kan niet de bedoeling zijn om jonge vrouwen te fnuiken in hun politieke ambities”, zegt Lanjri.

Wie net bevallen is krijgt in ons land 15 weken moederschapsrust, 12 weken bij zelfstandigen. “Gedurende die periode staan er hooguit drie gemeenteraden op het programma”, zegt Lanjri. “Je kan als toeschouwer naar zo’n vergadering gaan, maar eens je stemt ben je je uitkering kwijt.”

Wanneer de coalitie een ruime meerderheid heeft, laten veel pas bevallen vrouwen zich daarom niet vervangen. Maar als je elke zetel nodig hebt, is dat politiek gezien geen optie. “En zo’n vervanging kan enkel voor zes maanden”, zegt Lanjri. “Dat is te kort voor veel nieuwkomers om zich helemaal in te werken, maar betekent wel een erg lange periode voor een jonge politica met ambitie.” Schepenen of burgemeesters, uitvoerende functies waar een echt loon aan verbonden is, vallen buiten het CD&V-voorstel.

Lanjri en Muylle willen de kwestie in de Kamer aankaarten samen met andere mogelijke aanpassingen voor de moederschapsrust. Zo verloor een dokter eind vorig jaar haar volledige uitkering omdat ze te lang was blijven doorwerken tot voor de bevalling. Nochtans wilde ze enkel haar collega’s ontlasten tijdens de vierde coronagolf. Haar situatie werd rechtgezet. “Maar ook dat moeten we bekijken”, zegt Lanjri.

Minister van Sociale Zalen Frank Vandenbroucke (Vooruit) houdt voorlopig de boot af. “Er zijn geen wijzigingen op komst”, klinkt het op zijn kabinet.