Net bevallen en meteen je baby in de couveuse moeten achterlaten, het zou niet meer mogen: ‘Het voelde verschrikkelijk’

Nog maar net bevallen en al meteen je baby zien verdwijnen naar de dienst neonatologie. Het gebeurt nog vaak in België, zeker bij prematuurtjes. Maar volgens het Federaal Kenniscentrum blijft zo’n scheiding het best beperkt. ‘Haar elke avond achterlaten voelde verschrikkelijk.’

De oudste dochter van Marie Rondou (34) werd acht jaar geleden al na 29 weken geboren. Wat volgde, was een emotionele rollercoaster waarbij haar premature dochter nog een hele poos in het ziekenhuis moest doorbrengen. “Eerst werd ze behandeld in een universitair ziekenhuis, daarna werd ze overgebracht naar het ziekenhuis waar we oorspronkelijk van plan waren te bevallen”, vertelt ze. “Elke avond naar huis gaan en haar achterlaten voelde verschrikkelijk, ook al woonden we vlak bij het ziekenhuis.”

De periode was niet makkelijk. Als psychologe merkte Rondou bijvoorbeeld al snel hoe de gang van zaken op de neonatale afdeling inging tegen haar eigen inzichten rond hechting en emotionele ontwikkeling. “Zo waren er in het ziekenhuis wel bedden voorzien om te blijven slapen, maar dat werd niet echt aangemoedigd door de verpleegkundigen. Zij hadden sowieso al een zware job. Ze hadden niet de tijd om ouders ook nog eens zoveel mogelijk te gaan betrekken.”

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zou het nochtans wel moeten. In een nieuw rapport benadrukt het KCE het belang van de interactie tussen ouders en pasgeborenen. Denk aan huid-op-huidzorg, borstvoeding geven of simpelweg in elkaars nabijheid zijn, zodat ouders al eens zelf een flesje kunnen geven of een pamper verversen. “Veel ziekenhuizen in België bieden deze ontwikkelingsgerichte zorg al aan, maar nog lang niet allemaal”, zo vermeldt het rapport, dat ook een aantal aanbevelingen formuleert.

Meer plaats nodig

Zo moeten ziekenhuizen meer plaats voorzien voor ouders om bij hun kind te blijven slapen. De ouders moeten ook 24 uur per dag toegang hebben tot hun kind, bijvoorbeeld met een ziekenhuisbadge. En het geboorteverlof van vaders en meeouders moet worden uitgebreid als hun kind bij de geboorte wordt opgenomen in het ziekenhuis. In landen als Zweden en Frankrijk kan dat al, waardoor ouders er makkelijker bij hun baby kunnen blijven.

Die eerste levensdagen zijn cruciaal voor de hechtingsband tussen een baby en zijn ouders. “Pasgeborenen zijn biologisch voorgeprogrammeerd om de fysieke nabijheid te zoeken van een volwassene die hun behoefte aan bescherming beantwoordt”, stelt het Kenniscentrum. “Omgekeerd stimuleren baby’s hun ouders om tederheid en troost te bieden.”

Voor de meer dan 14.000 baby’s die elk jaar worden opgenomen op de dienst neonatologie vormt dat een bijzondere uitdaging. Het overgrote deel onder hen zijn prematuurtjes. Hoewel sommigen maar enkele dagen op neonatologie moeten blijven, kan hun verblijf ook weken of maanden duren, terwijl de moeder al lang naar huis mag.

Schizofrene situatie

Naast de praktische aanpassingen is er ook een omslag nodig in de manier waarop de diensten neonatologie worden gefinancierd en georganiseerd, klinkt het. Zo zou er sprake zijn van een schizofrene situatie, waarbij personeelsleden gesensibiliseerd worden om ouders zoveel mogelijk te betrekken, terwijl zij al een veel te hoge werklast dragen om dit in praktijk te kunnen omzetten.

Dat laatste merkte Rondou ook toen haar dochter in het ziekenhuis lag. “De verpleging deed haar werk met hart en ziel. Maar het gaat nu eenmaal sneller om een baby zelf een flesje te geven dan dat je daarvoor een ouder moet begeleiden die dat nog nooit heeft gedaan.”

Het goede nieuws? Intussen is Rondou voor de derde keer moeder geworden. Ze werkt nu ook als perinataal psychologe, gespecialiseerd in het begeleiden van ouders. Uit die ervaringen weet ze dat er de voorbije jaren al een hele weg werd afgelegd. “Sommige ziekenhuizen blijken zelfs bijzonder creatief in het creëren van plekjes voor ouders. Maar het kan en moet nog beter.”