Nergens in Europa zijn er hogere pfas-concentraties dan in Vlaanderen: hoe komt dat?

Nergens in Europa zijn er hogere pfas-concentraties dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van verschillende Europese kranten. Experts kijken niet verbaasd op. ‘Voor het lozen van pfas in de lucht had je hier geen vergunning nodig.’

Europa telt meer dan 17.000 sites die vervuild zijn met pfas-chemicaliën. Dat is de conclusie van een grootschalig internationaal onderzoek door 17 media, waaronder The Guardian en Le Monde, die de verspreiding van pfas in Europa in kaart brachten. Van die 17.000 besmette sites blijken er meer dan 2.100 hotspots te zijn waar de vervuiling meer dan 100 nanogram per liter bedraagt, wat als gevaarlijk voor de volksgezondheid wordt beschouwd.

Pfas is een familie van zo’n 10.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen, die in tal van industrieën gebruikt werden omdat ze water, vet en vuil afstoten. Zo blijkt ook op de Europese kaart dat de pfas-hotspots over het algemeen netjes gelijklopen met de gebieden met veel chemische en textielindustrie.

Volgens de krant The Guardian is België de plaats met de hoogste verontreinigingsniveaus. Met name het gebied rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht wordt gezien als “een van de meest vervuilde sites ter wereld”. Dat hoeft niet te verbazen, want op die site produceerde 3M jarenlang pfos, een van de meest schadelijke pfas-chemicaliën. De pfas-concentratie zou er maar liefst 73 miljoen nanogram/liter bedragen.

“Het is geen verrassing”, zegt bioloog Thimo Groffen (UAntwerpen). “Uit eigen onderzoek bij koolmezen bleek al dat de concentratie pfas bij de hoogste was die wereldwijd ooit gemeten werd.”

Dat Vlaanderen erg rood kleurt op de kaart, is voor een stuk te verklaren doordat hier sinds de ontdekking van de sterke vervuiling bij Zwijndrecht erg veel data verzameld worden over mogelijke pfas in de bodem of in het drink- en lozingswater rond alle risicosites. “Dat we op de Europese kaart bijvoorbeeld veel minder vervuilde sites in Wallonië of Oost-Europa zien, betekent niet dat ze er niet zijn”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Er wordt daar simpelweg veel minder gemeten.”

Dat neemt niet weg dat het industriële, dichtbevolkte Vlaanderen een hotspot blijkt voor pfas-vervuiling. “In vergelijking met andere landen waren de normen voor pfas-vervuiling hier allesbehalve streng”, zegt toxicoloog Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam). “Met name voor het lozen van pfas in de lucht had je hier helemaal geen vergunning nodig. Deze studie moet een signaal zijn om veel strenger naar die regelgeving te kijken.”

Dat Vlaanderen met Zwijndrecht en de voormalige Dupont-fabriek (nu Chemours) in Mechelen jarenlang twee sites had waar pfas geproduceerd werden, speelt eveneens mee. Uit eerdere rapporten van afvalstoffenmaatschappij Ovam bleek al dat met name regio’s met papierverwerkende of textielindustrie veel pfas-vervuiling kenden, net als brandweerkazernes of plekken waar grote branden plaatsvonden, wegens het pfas-houdende schuim.

Bovendien, eenmaal als er heel wat pfas-vervuiling heeft plaatsgevonden, is het aartsmoeilijk om die weer weg te krijgen. De krachtpatsermoleculen worden amper afgebroken en stapelen zich dus op in het milieu. Bewoners in een straal van 3 kilometer rond Zwijndrecht kregen dan ook de aanbeveling om niet langer eieren of groenten uit eigen tuin te eten, die mogelijk vervuild is met pfas. Maar chemicaliën kunnen zich net zo goed via grondwater of rivieren, vissen of vee over heel de regio verspreiden.

Ovam brengt de risicozones in kaart en voert saneringswerken uit indien nodig. Toch is dat tot op heden geen feilloze methode, weet Groffen. “Er is nog steeds weinig bekend over de meest geschikte saneringstechnieken. Soms wordt er bijvoorbeeld geopteerd om een deel van de grond te verbranden, maar vaak zijn de temperaturen niet altijd hoog genoeg om alle pfas te verwijderen. Ook als er gekozen wordt om de grond deels in te pakken met bentoniet (een kleilaag, JL), kan het zijn dat er zich alsnog pfas verspreiden via bepaalde organismen.”

Voor tal van onderzochte plekken in Vlaanderen werden inmiddels al ‘no regret-maatregelen’ uitgeroepen, zoals geen putwater gebruiken als drinkwater of om de moestuin te besproeien. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft tot op heden echter geen enkel gebied als onveilig verklaard om te wonen.

Europees pfas-verbod?

De belangrijkste vraag is hoe we in de toekomst nog meer vervuiling van pfas of andere chemicaliën vermijden. Een belangrijke factor daarin worden strengere vergunningsregels. Als opdrachthouder voor de coördinatie van de aanpak van de pfas-problematiek in Vlaanderen vaardigde Karl Vrancken nieuwe vergunningsnormen uit voor pfas-lozing via de lucht of lozingswater. “Op basis daarvan hebben we de vergunning voor dertig industriële sites in Vlaanderen al herbekeken”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Zuhal Demir.

De minister richt haar hoop daarnaast op de EU. Vijf Europese landen (Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) hebben begin februari een voorstel gelanceerd om pfas te verbieden in heel Europa. Demir is voorstander van zo’n verbod. “Het is belangrijk dat dat er komt”, zegt ook Groffen. “Zoals het nu gaat, moet je stof per stof met bewijs komen dat het schadelijk is voor mens en milieu. Met 10.000 verschillende pfas ben je jaren bezig voor je uitsluitsel hebt. Dan is het beter ze als groep te benaderen en alle pfas te bannen.”