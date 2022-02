Nepvideo die Rusland over Oekraïne lanceerde, wordt doorprikt: ‘Ze zijn hier slechter in geworden’

Het is een vaag filmpje. Je ziet een veldslag die zich ’s nachts afspeelt in een bos. De camera lijkt op de helm van een gewapende man bevestigd. Er zijn geweerschoten, je hoort een ontploffing. Iemand kermt vervolgens van de pijn. Maar wat er precies gebeurt en waar: dat kan je moeilijk achterhalen.

Anatomy of a Russian Seperatist False Flag - On February 18th the Telegram channel of the press service of the People's Militia of the Donetsk People's Republic published the following video, claiming to show a sabotage operation targeting chlorine tankshttps://t.co/Syk8NG2zKx pic.twitter.com/R4mfggxbPg — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 20 februari 2022

Op de Russische staatstelevisie volgt meer uitleg. De man in de video is een Oekraïense saboteur, zo luidt het. Hij was naar vijandig gebied gestuurd om een plaatselijke chlorine-fabriek op te blazen, gesitueerd in het gebied dat door pro-Russische rebellen wordt gecontroleerd. Volgens de staatstelevisie werden twee infiltranten omgebracht. De camera van een van deze saboteurs zou gevonden zijn door vertegenwoordigers van de volksrepubliek Donetsk.

Maar nader onderzoek van het beeldmateriaal schiet gaten in het narratief van de Russische media. Het geluid dat je hoort, is meer dan tien jaar oud. Het zou in april 2010 opgenomen zijn tijdens een Finse militaire oefening. Die video is simpelweg online te vinden.

“Rusland heeft een lange geschiedenis met het maken van zulke video’s. Dit is niet verrassend”, vertelt Elliot Higgins, oprichter van onderzoekscentrum Bellingcat, aan The Guardian. “Het enige verrassende is dat ze hier niet beter in geworden zijn. In sommige opzichten werden ze zelfs slechter. Het is echt dom en lui.”

Desinformatie-oorlog

Rusland heeft sinds het conflict in Oost-Oekraïne opnieuw volop oplaaide, wel vaker gebruik gemaakt van desinformatie. Internationale waarnemers waarschuwden eerder al dat Rusland een reden voor een invasie leek te zoeken.

Zo werd er op vrijdag 18 februari een videoboodschap van Denis Poesjilin, de leider van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk, verspreid. Hij deelde daarin mee dat de situatie in Oost-Oekraïne in dergelijke mate was verslechterd dat burgers geëvacueerd dienden te worden. Wat bleek? Zijn oproep tot evacuatie werd twee dagen eerder gefilmd. Dat kon Bellingcat afleiden uit de metadata van de video op platform Telegram.

Het lijkt onderzoekers te sterken in hun vermoeden dat de video, net als die van de saboteurs, deel uitmaken van een groter desinformatieplan om de Russische invasie van Oekraïne te rechtvaardigen.