Neergestort ‘spookvliegtuig’ blijkt van Duitse zakenman te zijn

Gisteren stortte een vliegtuigje neer voor de kust van Letland. Dat nieuws ging zondagnamiddag een hele tijd rond op verschillende sites omdat het vliegtuig een spooktocht had gemaakt over het hele Europese continent. Na te zijn opgestegen in het Spaanse Jerez, vloog de Cessna 551 over Spanje, Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland, Denemarken en uiteindelijk Zweden. Voor de kust met Letland verloor het toestel plots hoogte en stortte het neer in zee.

“Ik kan bevestigen dat het het privévliegtuig van onze eigenaar, Karl-Peter Griesemann was.” Dat zei een woordvoerder van Quick Air, een chartermaatschappij uit Keulen, tegen persagentschap Reuters. Volgens Reuters zouden naast Griesemann zelf ook zijn vrouw, hun dochter en het vriendje van hun dochter aan boord van het vliegtuig hebben gezeten.

Gisteren probeerden verschillende landen om contact te leggen met het vliegtuig. Zowel in Frankrijk, Duitsland als Estland stegen gevechtsvliegtuigen op om het toestel te onderscheppen en te zien of ze contact konden leggen met de piloot. Dat lukte echter nooit. Niet alleen slaagden de vliegtuigen er niet in om radiocontact te maken met het toestel, de piloten van de gevechtsvliegtuigen zeiden ook geen piloot te kunnen waarnemen in de cockpit.

De kans dat een van hen levend uit de crash komt, lijkt klein. Volgens het hoofd van het Letse zoekteam werd er tot nu toe niemand teruggevonden in het water.