Neen aan het vergeten yoghurtpotje: zo ga je voedselverspilling tegen in je koelkast

Gooi jij ook nog te vaak bedorven voedingswaren weg? De manier waarop je je koelkast indeelt, kan je helpen om alles wat erin zit daadwerkelijk op te eten.

Halflege zakjes gemengde sla die slijmerig is geworden, kwark met haar op of een stomweg vergeten restje lasagne: niets voelt slechter dan voedingswaren in de vuilnisbak te moeten kieperen, zeker wanneer het je eigen schuld is. Je bent echter niet de enige die regelmatig voedsel moet weggooien. Uit een bevraging van onderzoeksbureau Indiville en supermarktketen Lidl blijkt dat zo’n 65 procent van de Belgische gezinnen doorheen de week eten in de vuilnisbak gooit.

Voedselverspilling zorgt er niet enkel voor dat jij geld hebt uitgegeven aan een product dat je uiteindelijk niet geconsumeerd hebt: het is verantwoordelijk voor 10 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Natuurlijk gebeurt deze verspilling ook bij handelaars en producenten, maar de helft van alle verspilling gebeurt in de huishoudens, klinkt het bij Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling. “Ieder jaar wordt wereldwijd een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid. In België belandt jaarlijks 345 kilogram voedsel per capita naast het bord, waarmee ons land na Nederland de slechtste leerling van de Europese klas is.”

De app organiseerde afgelopen week dan ook de 7 Dagen Zonder Verspilling, waarin de Belg uitgedaagd werd om samen voedselverspilling tegen te gaan door dagelijks nieuwe gewoonten aan te nemen. De eerste stap tegen verspilling begint bij ‘bezinnen voor het beginnen’: het onderzoek van Indiville gaf aan dat het vooral de impulsaankopers waren die producten moesten weggooien, en dat dit minder voorkwam bij mensen die met een boodschappenlijstje shopten.

Eens thuis is het echter ook belangrijk om je koelkast correct te organiseren. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Niet alles moet gekoeld bewaard worden

Het is een logische reflex dat je alles wat ‘vers’ is in de koelkast wil bewaren, maar niet alle voedingswaren hebben daar baat bij. Eieren, bijvoorbeeld, bewaar je beter op kamertemperatuur, net als brood of verse kruiden. Bepaalde vruchtgroenten zoals tomaten, aubergines, komkommers, pepers, courgettes, paprika’s en avocado’s doen het doorgaans minder goed op lage temperatuur, omdat ze zo sneller rijpen en dus ook sneller hun smaak verliezen of bederven. Ook fruit uit warme landen, zoals ananas, mango, bananen en citrusfruit kun je prima buiten de koelkast bewaren, en nectarines en kiwi’s (die vaak nog hard zijn in de winkel) rijpen beter in de fruitmand.

Wortels, aardappelen en uien stockeer je het beste in een droge, donkere plek en jawel, ook oude kaas hoeft niet gekoeld te worden. Verspil ook geen plek en elektriciteit aan sauzen en smaakmakers, zoals ketchup, sojasaus en sambal die meestal toch vol meestal natuurlijke of kunstmatige conserveringsmiddelen zitten. De kou van de koelkast kan bovendien de smaak of structuur van sommige producten veranderen, dus bewaar deze in een keukenkast. Stockeer echter nooit producten die kunnen bederven (in een kast) bovenop je koelkast, want de warmte van een elektrisch toestel straalt naar boven.

De positie in de koelkast is ook van belang

Alles willekeurig in de koelkast krammen als ware het een spelletje Tetris komt de houdbaarheid en eetbaarheid van je voedingswaren evenmin ten goede. Niet ieder plekje in je koelkast is immers even koud (noot: je stelt je koelkast best in op 6 graden Celcius). De deur van de koelkast is de warmste plek, hier bewaar je dus sauzen, (fris)drank, boter en dressings. Producten die gevoelig zijn aan temperatuur zoals zuiveldranken bewaar je hier best niet! Groente en fruit stockeer je in de groentelade van de koelkast. Daar is het vaak minder koud en vochtig dan in de rest van het koeldeel, zo voorkom je dat je vruchten uitdrogen of kwaliteit verliezen door koudebederf. De onderste plank, vlak boven de groentela, is het koudste; daar bewaar je dus vlees- of viswaren, ofwel met een keukenpapier eronder om lekken tegen te gaan of in afgesloten containers.

Prop je koelkast niet vol

Deze is nogal evident. Hoewel het aantrekkelijk is om in bulk te kopen, zeker wanneer je promoties kan scoren, zorgt dit er niet alleen voor dat je te veel koopt om tijdig op te kunnen eten, maar ook dat er minder koude lucht kan circuleren in je koelkast waardoor je producten sowieso ook sneller bederven.

Roteer regelmatig

Onbekend is onbemind: de zichtbaarheid in je koelkast bepaalt voor een groot deel naar welke producten je grijpt. Roteer dus regelmatig de inhoud van je koelkast zodat de producten met de dichtstbijzijnde vervaldatum vooraan liggen volgens de FIFO-methode (first in, first out) en plaats restjes of geopende bokalen op ooghoogte. Als je jezelf of je huisgenoten meer groenten en fruit wil laten eten snij je deze alvast voor in stukjes en bewaar ze vervolgens in doorzichtige, afgesloten containers, eveneens op ooghoogte.

Maak een lijstje

Hou op een lijstje op of nabij je koelkast bij welke producten erin zitten. Zo zie je in een oogopslag wat je in huis hebt (en hoef je de deur niet te openen: geen energieverspilling!) waardoor je makkelijker maaltijden kan plannen, maar ben je ook op de hoogte dat er achteraan ergens nog een kaasje of aardbeiyoghurtje moet liggen. Als je je mooie plexicontainers niet wil bevuilen met een label is dit ook de plek waar je de datum van het restje ratatouille op kan noteren.