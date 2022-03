Neemt Zelensky straks de Belgische diamanthandel onder vuur? Dit kunnen we verwachten van zijn toespraak

Waarom spreekt Zelensky parlementen toe?

De Oekraïense president sprak de afgelopen weken al meer dan 15 parlementen toe via videoverbinding. Het gaat onder andere om de parlementen van Italië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland, het Europese Parlement en het Amerikaanse Congres. Vanmorgen was Nederland aan de beurt.

Sinds het begin van de Russische inval in zijn land zoekt Zelensky steun bij de NAVO- en EU-lidstaten. De president ziet publiciteit als enige overlevingskans voor zijn land. Met zijn toespraken wil hij politici overhalen om zoveel mogelijk steun te bieden aan zijn land.

Wat is zijn boodschap?

De kern van zijn boodschap is steeds dezelfde: Zelensky roept de westerse landen op tot samenwerking en vraagt om hun hulp. “De Tweede Wereldoorlog mocht nooit meer gebeuren, maar de geschiedenis herhaalt zich. Oekraïne is alleen maar het begin”, is zijn boodschap.

Daarom vraagt hij de westerse landen om hun sancties tegen Rusland aan te scherpen en meer wapens naar Oekraïne te sturen. “We hebben wapens nodig om onze steden te bevrijden en de bezetter te verjagen. Die hebben jullie, en ik hoop dat jullie ons kunnen helpen om de oorlog te winnen.”

Zijn offensief lijkt vooralsnog succesvol, want het Westen legde het Kremlin al zware sancties op en stuurt wapens en humanitaire hulp naar Oekraïne. Van een no-flyzone, waar Zelensky al weken om vraagt, is echter geen sprake.

Wat zei hij tegen andere landen?

Zelensky’s toespraken worden voor elk land op maat gemaakt. Zo sprak hij in de VS over Pearl Harbour, Martin Luther King en de aanslagen van 9/11. In Japan had Zelensky het over kernwapens en in Duitsland over de Berlijnse Muur. In Londen citeerde hij de voormalige Britse premier Winston Churchill en schrijver William Shakespeare. In Nederland verwees hij vanmorgen naar de bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Rotterdam vielen.

De vergelijkingen worden hem overigens niet in elk land in dank afgenomen. In Israël kreeg Zelensky kritiek omdat hij een parallel trok tussen de Russische invasie en de Holocaust.

Waarover zal hij het in ons land hebben?

Op de banken in het halfrond zal vanmiddag wellicht enige nervositeit zijn dat Zelensky de Belgische diamanthandel met Rusland ter sprake zal brengen. Mogelijk zal de Oekraïense president ons land verwijten dat het gretig Russische diamanten blijft aankopen.

Van alle ruwe diamanten die door de Antwerpse diamantwijk gaan, is ruim een kwart afkomstig van Alrosa, een Russisch staatsbedrijf met directe banden met het Kremlin en het leger. De Russische diamantexport naar Antwerpen was vorig jaar goed voor 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro). De inkomsten aan Russische zijde verdwijnen grotendeels in de staatskas, geld dat Poetin goed kan gebruiken voor zijn oorlog in Oekraïne. Toch wil ons land voorlopig niet weten van een ban op de diamanthandel met Rusland.

Verwacht wordt dat Zelensky het beleid rond de diamanthandel in zijn toespraak op de korrel zal nemen.

Wat is de planning?

Zelensky spreekt de plenaire vergadering van de Kamer toe om 14.15 uur, via een videoverbinding in het halfrond.

De Kamer voorziet een inleiding door voorzitster Eliane Tillieux en een nawoord van premier Alexander De Croo. Vlak voor de toespraak van Zelensky wordt het Oekraïense volkslied live gespeeld door een celliste en een violiste, beiden van Poolse afkomst.

Er zullen vertegenwoordigers van de Oekraïense ambassade in Brussel aanwezig zijn in de zaal, en ook de leden van de Senaat, de ministers-presidenten van de gemeenschappen en de gewesten en de voorzitters van de deelstaatparlementen zijn uitgenodigd.

