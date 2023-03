‘Neem onze natie terug!’: ex-president Donald Trump wordt dinsdag gearresteerd, zegt hij zelf

De arrestatie zou volgens Trump kaderen in het onderzoek naar zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stephanie Clifford, ook bekend als Stormy Daniels. Die beweerde vijftien jaar geleden een affaire te hebben gehad met de voormalige president. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde Clifford twee weken voor de presidentsverkiezingen van november 2016 130.000 dollar zwijggeld om het verhaal stil te houden.

Volgens Cohen had de ex-president hem gevraagd dat te doen. De betaling was echter nooit terug te vinden in de boekhouding van de Trump-campagne. Cohen ging uiteindelijk de gevangenis in voor het overtreden van campagnefinancieringswetten, belastingontduiking en meineed.

Trump zou de informatie verkregen hebben via een lek bij de aanklagers in New York. “De leidende Republikeinse presidentskandidaat en voormalige president zal volgende week dinsdag worden gearresteerd”, schrijft hij. “Protesteer en herover onze natie!”

Eerder deze maand hebben de aanklagers Trump de mogelijkheid gegeven om te getuigen voor een jury in het onderzoek. Als er een aanklacht wordt ingediend, zou Trump de eerste voormalige Amerikaanse president ooit kunnen zijn die wordt aangeklaagd.

‘Amerikaanse droom is dood’

“Onze natie is nu derde wereld en stervende” klinkt het ook nog in Trumps bericht. “De Amerikaanse droom is dood. De radicaal-linkse anarchisten hebben onze presidentsverkiezingen en daarmee het hart van ons land gestolen. Amerikaanse patriotten worden gearresteerd en gevangen gehouden als dieren, terwijl criminelen en links tuig vrij op straat mogen rondlopen. Ze doden en verbranden zonder vergelding. Miljoenen stromen door onze open grenzen, velen uit gevangenissen en psychiatrische instellingen. Misdaad en inflatie vernietigen onze manier van leven.”

Trump noemde het onderzoek eerder al “een politieke heksenjacht”, die erop gericht is “de belangrijkste kandidaat van de Republikeinse partij neer te halen”.

Het kantoor van de openbare aanklager van New York, Alvin Bragg, gaf voorlopig geen commentaar op Trumps beweringen. Trump hekelde eerder al dat Bragg “hem gewoon haat”.

Bestorming Capitool

De laatste keer dat Trump zijn achterban opriep om “te vechten als de hel” bestormden duizenden van zijn aanhangers het Capitool in Washington DC, op 6 januari 2021. Binnen waren de parlementsleden toen de overwinning van Democraat Joe Biden in de presidentsverkiezingen aan het bekrachtigen.

Bij en na de bestorming kwamen negen mensen om het leven, onder wie agenten die later zelfmoord pleegden. Meer dan duizend relschoppers zijn gearresteerd en honderden zijn aangeklaagd.