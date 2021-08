Nee, uw buikje op middelbare leeftijd komt niet door een vertragend metabolisme

✦ Inter­view Kristien De Proost De vriendin van Josse De Pauw: ‘Toen hij me een compliment kwam geven voor een rol, dacht ik: wil die mij in bed krijgen of zo?’ De vriendin van Josse De Pauw: ‘Toen hij me een compliment kwam geven voor een rol, dacht ik: wil die mij in bed krijgen of zo?’