Nee, ik ben niet postnataal depressief. Ik ben bóós’

Als schrijver Ianthe Mosselman (°1989) op internet probeert iets te vinden over woede na de bevalling, wordt ze richting postnatale depressie gewezen. En dat, betoogt ze, zegt alles over onze visie op het moeder zijn.

Een paar weken nadat ik in het ziekenhuis ben bevallen van een gezonde zoon, ontsteek ik steeds vaker in woede. De woede huist in mijn lichaam. Ze is een krasse vrouw die niet van wijken weet en stil onder de oppervlakte ligt te wachten tot ze uit mij kan breken. Ze maakt mijn hartkamers van schuurpapier en wrijft ze tegen elkaar aan. Maar vooral wist ze mijn ratio en laat me schreeuwen, onredelijk zijn, veeleisend. Ze zit in elke vezel van mijn wankele lijf, in mijn nog bolle buik en in mijn bekken. In mijn vermoeide armen waarmee ik mijn kind avond aan avond draag. Ik word boos op mijn vriend als hij vergeten is om azijn te gieten bij de flessen die moeten worden uitgekookt, zodat ze nu het water uit komen met een laagje kalk – wat ik zelf overigens ook geregeld vergeet. Op pubers die in de tram geen ruimte maken als ik binnenkom met de kinderwagen. Op andere mensen met baby’s die opscheppen over hoe goed hun kind slaapt. Kleine dingen die op zichzelf geen razernij verdienen.

Misschien komt de woede door mijn bevalling. Een vijf uur durende wervelwind waarin ik ieder besef van tijd verlies en het gevoel heb langs het randje van de dood te scheren. Voorafgaand aan mijn bevalling hadden ze op de zwangerschapscursus gezegd dat ik het wel zou weten als ik een ‘echte’ wee had, maar omdat mijn bevalling begon met een weeënstorm, had ik geen idee. Als mijn zoon er dan bijna is, aan het einde van die vijf uur waarin ik twee keer ben verplaatst, eerst naar het bevalcentrum en daarna alsnog naar het ziekenhuis, waarin ik naakt onder tl-licht sta en het me niet lukt aan te geven dat ik een T-shirt aan wil, nadat ik weeënopwekkers heb gekregen en mijn zoon in de baarmoeder een hartslagmeter op zijn schedel, wordt zijn hoofd geboren maar zijn lichaam nog niet. Hij heeft een schouderdystocie, wat betekent dat hij vastzit. Er is paniek, er wordt door de verloskundige op een alarmknop gedrukt en er rennen talloze mensen binnen in de kamer waar ik naakt voorover op handen en knieën word geduwd, zodat mijn kind uit mij kan worden gedraaid. Hij is slap als hij wordt geboren. Niemand zegt iets. We weten niet of hij leeft, totdat hij begint te huilen na wat een eeuwigheid lijkt.

Mythe van de roze wolk

Misschien komt het doordat mijn zoon na een paar weken huiluurtjes krijgt. Niemand heeft me over huiluurtjes verteld. Het zijn geen uurtjes, maar lange, pijnlijke uren, waarin ik in paniek ben en niet weet wat ik moet doen om hem te helpen.

Misschien is het de pijn die ik voel en blijf voelen in mijn lichaam, dat eerste jaar na mijn bevalling. Een stram en naar gevoel in al mijn ledematen iedere keer dat ik ’s nachts mijn bed uit moet omdat mijn zoon huilt, en iedere ochtend als ik opsta.

De eerste maanden dat ik zo boos ben, verwacht ik dat deze woede wel minder zal worden, maar dat doet ze in mijn eerste jaren als moeder niet. Als ik op internet probeer iets te vinden over woede na de bevalling, word ik in de richting van een postnatale depressie gewezen. Mensen die ik erover vertel, vragen of ik zeker weet dat ik niet depressief ben. Maar ik ben niet depressief, ik ben boos. Ik wil niet dat mijn woede in een medisch spectrum belandt en dat je wat ik heb kunt oplossen met medicijnen. Het is opvallend hoe mensen wat ik voel proberen te veranderen in een sociaal acceptabeler alternatief. Ze willen dat ik niet woedend ben, maar somber. Ze willen de agressie vervangen door verdriet. Maar de woede is er niet voor niets, denk ik.

De mythe van de roze wolk is inmiddels wel enigszins doorgeprikt. Nadat duidelijk is gebleken dat er voor veel vrouwen in de wolken na de bevalling donder en bliksem konden schuilen, is verdriet in de kraamtijd enigszins toegestaan. Verdriet en teleurstelling, schuldgevoelens en somberte over het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen bijvoorbeeld. We zijn het tonen van verdriet door moeders soms zelfs een beetje gaan waarderen, zeker als er tranen worden gehuild om het kind en niet om het zelf. Als het verdriet niet in hysterische hyperventilatie naar buiten komt, maar in mooie, bungelende tranen over de wangen. Tranen die kunnen worden gedeeld op sociale media, tranen waarin men denkt authenticiteit te kunnen ontwaren.

Boos en verbitterd

Woede blijft echter uit den boze als emotie voor vrouwen, en al helemaal voor moeders. Dit is ook wat Soraya Chemaly concludeert in haar boek Fonkelend van woede. Ze schrijft over vrouwen die naar haar toekomen en vragen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen zonder boos of verbitterd te klinken. Ze schrijft hoe boosheid bij vrouwen wordt afgekeurd, hoe vrouwen van jongs af aan wordt geleerd hun negatieve emoties niet te uiten. Zodra een vrouw het etiket ‘boze vrouw’ opgeplakt krijgt, weet ze dat mensen haar niet in staat achten objectief en helder te denken.

Volgens Chemaly zijn het moederschap en de reactie op de woede met elkaar verbonden: ‘Het moederschap staat centraal in het beeld dat de maatschappij van vrouwen heeft, en onze ideeën over moeders – als zorgzame, vergevings- en opofferingsgezinde wezens – spelen een centrale rol in hoe er op de boosheid van vrouwen wordt gereageerd.’ Daarnaast merkt ze op dat veel vrouwen al tijdens hun zwangerschap worden verrast door hevige boosheid, die wordt veroorzaakt door hun veranderde relatie met hun echtgenoot of partner, door hun omgeving of door het besef dat er een dubbele moraal bestaat die hen achterstelt.

Ianthe Mosselman: 'Ik heb de woede nodig om kenbaar te maken wat ik wil. Ik heb veel te vaak andere mensen over mijn tijd laten beschikken, maar met een kind kan dat niet meer.' Beeld rv

Dat laatste herken ik, want hoewel ik me sinds mijn puberteit heb verdiept in feminisme en ongelijkheid, ben ik hier nog nooit zó door geraakt als sinds ik moeder ben. Vanaf het moment dat ik een kind heb gekregen, is mijn autonomie volledig veranderd. Tot mijn moederschap was ik een vrij onafhankelijk individu geweest, sowieso had ik mijn best gedaan om dat te worden. Als moeder van een jong kind lijk ik van alles en iedereen afhankelijk. Er is iets onherroepelijk veranderd tussen mij en de andere mensen. Dit begon al tijdens de bevalling, toen ik volledig afhankelijk was van de verloskundigen en artsen. Maar ook nu ben ik telkens weer hulpbehoevend. Ik ben afhankelijker van mijn vriend geworden natuurlijk, maar ook van collega’s, die soms werk moeten overnemen, van vreemden, als ik met de kinderwagen de bus in wil, of, nog erger, moet plassen terwijl we op stap zijn. Van de kinderopvang en de andere mensen die voor mijn kind zorgen. Ik ben minder individu en meer onderdeel van een collectief systeem dat zich gevormd heeft rondom mijn zoon.

Afhankelijk geworden

Volgens antropoloog en primatoloog Sarah Blaffer Hrdy is dit collectief onder meer de reden dat wij als soort vooruitgang hebben geboekt. Ze noemt het cooperative breeding, het met elkaar grootbrengen van kinderen. Het beeld van de moeder die in haar eentje zorgt en zorgt en zorgt, klopt niet met wat we weten over de mensheid. Mijn toegenomen afhankelijkheid van anderen is dus heel gewoon. It takes a village to raise a child is een populair gezegde, maar het afhankelijk zijn van die village bevalt me helemaal niet.

Allereerst niet omdat de hulp geen keuze is – zonder hulp red je het als voltijd werkende moeder simpelweg niet – maar daarbovenop dragen de mensen van wie je afhankelijk wordt een bepaalde zienswijze met zich mee. Een opvatting van hoe het hoort en hoe het vooral níét hoort en waarin moeders nog altijd worden gezien als die zorgzame, vergevings- en opofferingsgezinde wezens. Een opvatting die vaak stukken traditioneler is dan mijn opvatting. Nog altijd vindt 80 procent van de Nederlanders dat de ideale werkweek van een moeder met jonge kinderen niet meer dan drie dagen beslaat. Ik zou me daar natuurlijk niets van moeten aantrekken, maar zo makkelijk is dat niet, want deze ideeën over hoe het hoort, zitten ook in mezelf. Ik ben in constante strijd met mezelf over aan de normen willen voldoen en niet aan de normen willen voldoen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het beeld van de zorgzame, vergevings- en opofferingsgezinde moeder als natuurlijk gezien wordt, nog altijd. En dat is nog moeilijker dan niet aan de normen voldoen: gezien worden als tegennatuurlijk.

Adrienne Rich schrijft in Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution dat een probleem van het moederschap is dat het niet als instituut gezien wordt, terwijl het dat wel is. Het instituut draagt normen, waarden, regels, tradities en structuren uit, maar die zijn volgens Rich grotendeels onzichtbaar: ‘Als we denken aan het instituut moederschap, dan komt er geen symbolische architectuur bij je op, geen zichtbare belichaming van autoriteit, macht of van mogelijk of werkelijk geweld. Als je denkt aan moederschap, dan denk je aan thuis en we zien thuis als een privédomein.’

Wijn en borstvoeding

Het instituut propageert de moeder die altijd en onvoorwaardelijk liefheeft. En in plaats van de normen van het instituut te bekritiseren, de mythen van het moederschap waaraan niet te voldoen is, al helemaal niet nu de moeder carrière maakt én thuis nog altijd het gros van de zorgtaken op zich neemt, betrekken moeders wat er misgaat op zichzelf. Ik maak ruzie in mijn eigen gezin en neem mezelf kwalijk dat ik te veel wil. Het is makkelijker om te vechten met een aanwijsbare slechterik dan de strijd aan te gaan met een onzichtbare vijand.

En het instituut moederschap ís een onzichtbare vijand. Er zijn veel situaties waarin mensen terechtkomen die we niet enkel wijten aan eigen verantwoordelijkheid, situaties waarbij we zien dat de omstandigheden van invloed zijn. Bij het moederschap worden de omstandigheden nog veel te weinig in ogenschouw genomen. Rich schrijft: ‘We hebben in onze lange geschiedenis de spanningen van het moederschap geaccepteerd alsof ze een natuurwet waren.’ Falen als moeder wijt je aan jezelf. Vaders worden overigens in het instituut moederschap ook niet voor vol aangezien, wat nadelig is voor vaders én moeders.

In het instituut letten moeders bovendien op elkaar. Ik deel een foto van mezelf met een glas wijn in mijn hand en mijn baby in de draagzak op sociale media en iemand die ik niet ken, schrijft onder mijn bericht dat ze hoopt dat ik geen borstvoeding geef. Het moederschap heeft tot gevolg dat ik me veel minder aan het oordeel van van anderen kan onttrekken. Als moeder met een baby op stap heb je altijd bekijks en verlies je de vrijheid om je ongezien te wanen. Je wordt zichtbaar als moeder en onzichtbaar als iets anders. Dat is om woedend van te worden.

Als je nog iets anders wilt zijn dan moeder, dan moet je dat opeisen en in verzet komen tegen dat instituut. Tegen de denkbeelden van anderen en die van jezelf. En misschien is dat de reden dat ik niet wil dat mijn woede als depressie gezien wordt, want de woede dwingt me om me te verzetten. Ik heb de woede nodig om verandering te bewerkstelligen op persoonlijk vlak. Om kenbaar te maken wat ik wil, wat ik tot nu toe veel te weinig heb gedaan. Ik heb veel te vaak andere mensen over mijn tijd laten beschikken, maar met een kind kan dat niet meer, want het is al vrij onmogelijk om werk en zorg echt te combineren.

De woede dwingt me om voor mezelf op te komen, zoals ik dat niet eerder heb gedaan. Het is zoals Soraya Chemaly schrijft: ’Hoewel het beeld bestaat dat woede het denken vertroebelt, is boosheid wanneer je haar echt begrijpt een verbluffend verhelderende emotie.’ En meer nog dan persoonlijk, denk ik dat we deze woede in de samenleving nodig hebben om het instituut moederschap met zijn vastgeroeste normen te veranderen. Daar is het echt tijd voor.