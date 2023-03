‘Nee, deze jongens hoeven niet gebrandmerkt te worden’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Het lijkt soms of de VS willen dat Oekraïne op de moeilijkst mogelijke manier wint’: nog altijd staat Westen op de rem voor wapensteun

Dat Polen de eerste vier MiG-gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaat sturen, is een opsteker voor Oekraïne. Toch pakken zich ook donkere wolken samen boven de westerse steun.

Experts uit de VS en Europa schetsten op een veiligheidsconferentie van Instituut Clingendael een pessimistischer beeld dan je meekrijgt uit de retorische hoogstandjes van westerse politici. Die spreken over een oorlog die Oekraïne “moet winnen”, maar de experts zien vooral de – zelfopgelegde en “onnodige”– beperkingen van de westerse steun. “Ondanks de zwaardere wapensteun staat men nog volop op de rem.”

Een Oekraïense soldaat in een loopgraaf nabij Bachmoet. Beeld REUTERS

2. Jonathan Holslag over de defensieve uitdagingen voor Europa: ‘De oorlog in Oekraïne is nog maar het voorgerecht’

Terwijl in Oekraïne mogelijk het ergste nog moet komen, vreest professor internationale politiek, defensiespecialist en China-kenner Jonathan Holslag (VUB) ook voor een grootmachtenconflict in Oost-Azië en een instabiel Afrika.

“We gaan onvermijdelijk naar een heel akelige machtswedloop tussen China en de VS. Waar ik me zorgen over maak, is dat we ons daar veel te weinig op voorbereiden in Europa”, zegt hij. Lees het interview hier.

Jonathan Holslag. Beeld Thomas Sweertvaegher

3. Welke posts sponsoren onze politieke partijen op sociale media, en wat kost dat allemaal?

De Belgische politieke partijen hebben de afgelopen jaren vlot de weg gevonden naar de sociale media. Vooral N-VA, Vlaams Belang en PVDA spenderen veel geld aan advertenties op Facebook en Instagram. Traditionele partijen maken nu pas de omslag.

Waar mikken politici en hun partijen precies op, en wat kost dat allemaal? Bekijk hier de conclusies van ons onderzoek.

Kopmannen Bart De Wever (N-VA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Raoul Hedebouw (PVDA). Vooral hun partijen gooien enorm veel geld naar Meta, het moederbedrijf van Facebook. Beeld rv

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Eenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: schrijver Griet Op de Beeck (49). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik kan nog altijd geen lezingen geven in de Kempen. Ik heb dat ook heel lang met de zee gehad, waar mijn ouders een appartement hadden. Als ik de dijk zag, werd ik misselijk.” Lees het interview.

Griet Op de Beeck. Beeld Stefaan Temmerman

5. Advocaat van ‘Paterberg’, over het slot van het proces-Reuzegom: ‘In hun persoonlijke sfeer hebben al die jongens al een brandmerk ervaren’

Vandaag is een cruciale dag in het proces tegen de Reuzegommers die betrokken waren bij de fatale doop van Sanda Dia. Strafpleiter Jorgen Van Laer (41), wiens cliënt een van de zeven beklaagden is die schuldig pleiten, blikt in een interview in de weekendkrant terug en vooruit.

“Nee, deze mensen hoeven niet gebrandmerkt te worden. Dat is iets uit de middeleeuwen, dat hoort niet meer bij onze samenleving. Als de moeder van Sanda de preses na diens laatste woorden een omhelzing geeft, wie is de doorsneeburger dan nog om een oordeel te vellen?”

Meester Jorgen Van Laer: 'Men had het almaar over ‘moordenaars’ en ‘racisme’. Maar daar is geen sprake van. Men heeft het publiek opgezweept.' Beeld Tim Dirven

6. ‘Rommel heeft de neiging om helder cognitief denken te verhinderen’: vijf manieren om je geest op orde te brengen

Ongerustheid, stress en een teveel aan informatie kunnen onze geest overprikkelen en een warboel veroorzaken in ons hoofd. Gelukkig zijn er manieren om het mentale kluwen te ontwarren.

“Mens zijn, vooral nu, is stressvol”, stelt meditatiegids Nkechi Njaka. “En als we bedenken hoe degeneratief stress is en hoe schadelijk voor het lichaam, dan hebben we iets nodig dat het kan helpen verlichten.” Hier zijn vijf manieren om je geest op orde te brengen nu we een nieuw seizoen ingaan.

‘Als je niet weet wat je wilt, zul je nooit tevreden zijn met wat je hebt’, aldus Ryder Carroll, digitaal ontwerper en auteur van de bestseller ‘The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future’. Beeld NYT

7. ‘Westerlingen overschatten de Chinezen’: ex-Chinacorrespondent Eva Rammeloo

Na negen jaar zwaait de Nederlandse Eva Rammeloo (43) af als Chinacorrespondente. Bij wijze van afscheid schreef ze een boek over de wereldmacht die we dringend beter moeten leren kennen. Alles onder controle – Leven in de kieren van de Chinese dictatuur is een fascinerend boek over China als een controlestaat die de lijn tussen wat mag en niet mag steeds strakker trekt.

“De kans is klein dat China Taiwan zal binnenvallen”, zegt Eva Rammeloo in een weekendinterview. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat Chinese moeders hun enige kinderen naar een oorlog zullen sturen. Ze zouden elke mogelijke uitvlucht verzinnen, daar zijn ze goed in. Je zou plots veel mensen zien met een gebroken teen. (lacht)” Lees het interview hier.

Eva Rammeloo. Beeld Hilde Harshagen

8. Binnenkijken in een uniek Gents rijhuis ‘met een torentje’

Op zoek naar meer ruimte en een schermvrije zone voor hun twee tienerzonen, klopten Sandy en Bieke aan bij architect Tim Rogge. Zijn creatieve visie voor hun Gentse rijhuis tartte alle verbeelding, helemaal wat de bewoners verlangden.

Het torentje is de eyecatcher van het huis. “De reacties op ons huis blijven grappig. We zien voorbijgangers weleens naar boven kijken en denken: wat is dat voor een torentje?” Lees het artikel.

De Gentse architect Tim Rogge transformeerde de conciërgewoning van een lagere school tot een opvallende gezinswoning. Beeld Luc Roymans

9. Donald Trump roept op tot protest tegen ‘aanstaande arrestatie’ en krijgt steun van ... Russische ex-president

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump beweert op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social dat hij komende dinsdag gearresteerd zal worden. Hij roept zijn volgers op om te protesteren.

Opvallend, Trump werd op sociale media gesteund door de Russische voormalige president Dmitri Medvedev. Ook hij riep de Amerikanen tot een opstand: “Herover uw land, Amerikanen! Ten strijde!”, schreef hij zaterdag op zijn Telegram-account. Lees hier meer.