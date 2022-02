Nee, de kernuitstap zal uw factuur niet de hoogte injagen

Vuil, riskant en peperduur: in het debat over de kernuitstap zwaaien voor- en tegenstanders met claims over energieprijzen en bevoorradingszekerheid. We bekijken de drie vaakst gehoorde theorieën.

1. De sluiting van de kerncentrales zal onze energieprijzen verhogen

Check: grotendeels onwaar

Dat de prijs van elektriciteit grote zorgen baart, is logisch. Door de hausse op de energiemarkt zagen gezinnen hun factuur twee tot drie keer stijgen. Het laatste wat ons land nodig heeft, is een avontuur dat de factuur nog verder de hoogte in drijft.

Onderzoeken tonen wel aan dat het effect verwaarloosbaar klein zal zijn. Dat komt door de manier waarop de groothandelsprijs voor onze energie wordt vastgelegd, zegt Pieter Vingerhoets, expert energie- en klimaatstrategie bij onderzoekscentrum EnergyVille. “Je hebt goedkopere en duurdere elektriciteitscentrales. Energie uit een kerncentrale is bijvoorbeeld goedkoper dan die uit een gascentrale. Maar het marktsysteem zit zo in elkaar dat de prijs die we aan de duurste centrale moeten betalen ook de prijs is die we aan alle andere leveranciers moeten betalen. En dat is haast altijd een gascentrale, met of zonder kernuitstap.”

Belangrijk om weten is dat ons energienetwerk gekoppeld is aan dat van landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hierdoor worden onze prijzen grotendeels Europees bepaald. De beslissing om onze laatste twee kerncentrales al dan niet langer open te houden is in dat grotere geheel weinig relevant. Het beste bewijs daarvoor is dat vandaag alle zeven Belgische kerncentrales draaien, terwijl we toch historisch hoge energieprijzen betalen.

Volgens een studie van EnergyVille komt de jaarlijkse prijsverhoging door de kernuitstap neer op 4 à 5 euro per gezin. Voormalig energieminister Marie-Christine Marghem (MR) liet ooit berekenen dat het 15 euro per jaar zou zijn. Hoe dan ook bestaat ongeveer twee derde van de elektriciteitsfactuur uit nettarieven en taksen die door de overheid worden opgelegd.

2. De kernuitstap brengt onze energiebevoorrading in gevaar

Check: niet waar

Vladimir Poetin die de gaskraan dichtdraait: nu de spanningen tussen Oekraïne en Rusland oplopen, is het de grote vrees in het Westen. Zo ook bij de Belgische werkgeversorganisaties, die woensdag verkondigden “dat we nu geen avonturen maar zekerheid nodig hebben”.

Het voordeel voor België is dat slechts 4 tot 6 procent van ons aardgas afkomstig is uit Rusland. Dat is veel lager dan bijvoorbeeld in Duitsland, dat voor een derde afhankelijk is van Rusland. Bij ons ligt de onzekerheid eerder bij de bevoorrading uit Noorwegen en Nederland. Deze landen zijn goed voor 75 procent van ons aardgas en willen allebei hun gaswinning terugschroeven, net op een moment dat verschillende Europese landen naar gascentrales grijpen.

Een analyse door gasnetbeheerder Fluxys toonde aan dat er internationaal voldoende terugvalopties zijn. Bovendien kan er via de LNG-terminal in de haven van Zeebrugge vloeibaar aardgas worden binnengehaald uit landen als de VS, Australië en Qatar. Chris Peeters, de CEO van stroomnetbeheerder Elia, beloofde “dat het licht in België niet zal uitgaan”.

3. De kernuitstap is slecht voor het klimaat

Check: grotendeels waar

Het is een ongemakkelijke waarheid voor de tegenstanders van nucleaire energie: een kerncentrale stoot bijna geen CO2 uit, een gascentrale wel. Een rapport van de Verenigde Naties maakte eind 2021 nog eens duidelijk hoe groot de verschillen zijn. Per eenheid gemaakte stroom stoot een kerncentrale iets meer dan 5 gram CO2 uit, een gascentrale minstens 130 gram.

En ja, het klopt dat de CO2-uitstoot van de energiesector onder het Europees ETS-systeem valt waardoor hij op papier geen impact heeft op het halen van onze klimaatdoelstellingen. De gascentrales hier zullen in theorie ook vervuilender steen- en bruinkoolcentrales elders in Europa uit de markt prijzen. Maar zeker in de eerste jaren na de kernuitstap, wanneer de gascentrales op volle kracht zullen moeten draaien om het gebrek aan duurzame energiebronnen op te vangen, zal de uitstoot in ons land er zijn.