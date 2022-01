Nederlandse snelweg tijd afgesloten na dreigende situatie rond misdaadreporter, persoon gearresteerd

Van den Heuvel (59) wordt al enkele jaren zwaar beveiligd door de politie. De journalist, die onder meer voor ‘De Telegraaf’ werkt, wordt bedreigd vanuit het criminele milieu vanwege zijn werk als misdaadverslaggever. Van den Heuvel zat vanmiddag in een gepantserd politievoertuig op de snelweg A2 - de autostrade tussen Amsterdam en Utrecht - toen er een verdachte situatie ontstond.

“Het leek alsof hij werd achtervolgd, dus is er alarm geslagen”, zegt een politiebron aan de Nederlandse krant AD. “De Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.” Eén persoon is aangehouden. Volgens een andere politiebron is de arrestant iemand met criminele antecedenten op zijn naam. Ook zouden motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.

“Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”, reageert de ‘De Telegraaf’-verslaggever bij Nederlandse media. “Het gaat goed, ik ben blij dat m’n beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

Zwaarbewapende agenten

Na het incident werd de misdaadjournalist volgens politiebronnen overgebracht naar Driebergen, waar het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid (een eenheid van de Nederlandse nationale politie, red.) is gevestigd. “Dat was op dat moment de dichtstbijzijnde veilige plek.”

Op dat terrein was deze middag duidelijk extra bewaking aanwezig. Voor de deur stonden agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten geposteerd. Ook was er een politiehelikopter geland.

Het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie werd extra zwaar bewaakt. Beeld ANP

Het incident op de A2 leidde tot een verkeersinfarct. Volgens verkeersinformatie van de Nederlandse mobiliteitsorganisatie ANWB bedroeg de vertraging door de file van Amsterdam naar Utrecht begin van de middag anderhalf uur. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrijgegeven.

24/7 politiebescherming

John van den Heuvel was in september nog te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. De man getuigde daar over de 24/7 politiebescherming die hij krijgt en over zijn relatie met Peter R. de Vries, die andere bekende Nederlandse misdaadjournalist die in juli vermoord werd op straat in Amsterdam.

Eind 2018 liep Van den Heuvel zelf zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij ‘RTL Boulevard’, waar hij duiding rondom misdaadzaken geeft. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries verscheen hij enige tijd niet in het programma.

De Nederlandse misdaadverslaggever John van de Heuvel. Beeld ANP Kippa

Politie op de A2. Beeld ANP