Nederlandse rechter weigert asielzoeker terug te sturen naar België wegens ‘risico op onmenselijke behandeling’

Het is een statement dat kan tellen, de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de asielprocedure van een Chinese asielzoeker. De man vroeg vorige zomer asiel aan in Nederland, maar bleek eerder al in ons land te hebben vertoefd. Dit is in strijd met het Dublin-protocol dat asielzoekers verplicht om asiel aan te vragen in het eerste land waar ze de Europese Unie zijn binnengekomen.

De Nederlandse overheid weigerde aanvankelijk de asielaanvraag te behandelen en vroeg België om hem terug te nemen. De Belgische staat aanvaardde dit verzoek. Maar de Chinese man, die hiertegen beroep aantekende, krijgt nu in eerste aanleg gelijk. Volgens de rechter hoeft hij niet terug omdat een terugkeer naar België aanleiding zou kunnen geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Aanleiding is het gebrek aan opvang in België. “De eiser heeft concrete aanwijzingen gegeven dat België zijn internationale verplichtingen tegenover hem niet zal naleven, en dat hij daarmee een reëel risico loopt op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM”, zo stelt de rechter in zijn uitspraak. Artikel 3 verbiedt het om personen te onderwerpen aan “onmenselijke” of “vernederende” behandelingen.

De uitspraak is een zoveelste blamage voor het asielbeleid van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v). Beeld ID/ Hatim Kaghat

Zoveelste blamage

In zijn argumentatie wijst de rechter ook naar de vele terechtwijzingen van ons land door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: “Hieruit kan worden afgeleid dat volwassen asielzoekers, zoals de eiser, in groten getale geen opvang krijgen, en dat een bevel van de Belgische rechter om alsnog opvang te verlenen, er niet toe leidt dat daadwerkelijk opvang wordt verleend.”

De uitspraak is een zoveelste blamage voor het asielbeleid van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v), dat de veroordelingen aan elkaar blijft rijgen. Na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat slapen nog steeds asielzoekers op straat. “De uitspraak is zeer straf, maar ook terecht. De man in kwestie zou hier wellicht weken of maanden geen opvang krijgen”, zegt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Vivaldi

“Pijnlijker dan dit wordt het niet”, vindt Kamerlid Theo Francken (N-VA). “Vroeger was enkel de Dublin-terugkeer naar Griekenland onmogelijk omwille van de onmenselijke asielopvang. Nu ook naar België. Wat blijft er over van de menswaardigheid die de Vivaldi-coalitie beloofde in haar asielbeleid? Wat blijft er over van het zogenaamde anti-Franckenbeleid op asiel? Niets. Ik vraag me af wat Ecolo en Groen nog in deze regering doen.”

Volgens staatssecretaris De Moor bewijst de uitspraak dat de Dublin-regels strikter moeten worden toegepast binnen de EU. Dan zou ons land minder onterechte asielaanvragen te verwerken krijgen, klinkt het. “Als andere landen hun verantwoordelijkheid namen, dan hadden wij vandaag geen opvangcrisis en konden wij deze asielzoeker perfect opvang verlenen.”