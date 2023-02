Nederlandse prinses Amalia gaat door ‘moeilijke tijd’ vanwege bedreigingen

Vorig jaar werd bekend dat de oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd huis.

Daardoor kan ze in Amsterdam niet het studentenleven leiden dat ze zich had voorgesteld. ‘Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat studenten doen. De realiteit was helaas allesbehalve dat. Ik ga er heel erg eerlijk in zijn. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee’, zei de kroonprinses op Sint Maarten tijdens het afsluitende gesprek met de pers na haar kennismakingsreis langs de Caribische eilanden van het koninkrijk. Wat de prinses vooral mist, is ‘het normale leven van een student’. Ook noemde ze bijvoorbeeld het zomaar binnengaan van ‘een winkeltje’.

Wel vond ze het fijn dat ze tijdens de reis met haar ouders naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba een beetje haar vrijheid terug had. Ook was ze dankbaar voor de vele blijken van steun die ze ontving tijdens de periode rond de bedreigingen. ‘Ik wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken over alle steun van zowel vrienden en familie, maar ook vanuit alle delen van Nederland en dus ook het Caribisch gebied’, zei de prinses, die stelde een prachtige tijd gehad te hebben gedurende de reis.

Prinses Amalia ging niet in op de vraag of studeren in het buitenland een optie is. Ze studeert, zo zei ze, nog steeds ‘aan de Universiteit van Amsterdam’.

Koning: geen zorgen om veiligheid dochter

De Nederlandse regering, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje. Wel leek de beveiliging op het eiland flink opgeschroefd tijdens de Caribenreis van prinses Amalia en haar ouders.

Koning Willem-Alexander maakte zich tijdens het bezoek geen extra zorgen om de veiligheid van zijn dochter. Ze liep - streng beveiligd - ‘gewoon’ over de straten van de eilanden.

‘Zelf ben ik geen expert op het gebied van beveiliging. Dus als ik me er zorgen om ga maken, maak ik me zorgen over iets waar ik geen expertise in heb. Dus dat laat ik aan degenen over die zeggen: je kan daar veilig rondlopen’, zei de Nederlandse koning. ‘Op dat moment denk ik daar helemaal niet over na.’ De koning zei vooral ‘trots’ te zijn op zijn dochter.

Amalia: ‘Diep geraakt door gesprekken over slavernijverleden’

De kroonprinses sprak ook openhartig over de verhalen die ze tijdens de reis te horen kreeg van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen. Ze vertelde dat die diepe indruk op haar hebben gemaakt.

‘Wat ik zo bijzonder vond aan de gesprekken was dat het zo persoonlijk was’, herinnert ze zich. ‘Het komt niet vaak voor dat iemand de kans krijgt om met de directe nazaten om de tafel te zitten en de verhalen van hun grootouders te kunnen horen. Dat heeft mij ontzettend diep persoonlijk geraakt.’

Koningin Máxima haakte daarop in door te zeggen dat zij en koning Willem-Alexander de plekken bezochten waar de tot slaaf gemaakte mensen moesten slapen en zagen welke afstanden zij moesten overbruggen. Volgens prinses Amalia werd het daardoor ‘heel voelbaar’, en zeker voor haar. ‘Ik neem veel levenslessen mee terug.’