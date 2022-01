Nederlandse politie ontruimt illegaal nieuwjaarsfeest met honderden aanwezigen

Kort na middernacht kwamen bij de gemeente de eerste meldingen binnen. Er zouden zeker duizend feestvierders aanwezig geweest zijn. Tegen Omroep Gelderland spreken bezoekers zelfs van twee- tot drieduizend feestgangers.

“Het feest kwam voor ons totaal onverwacht”, zegt burgemeester Josan Meijers tegen de Nederlandse krant De Gelderlander. “Ingrijpen was moeilijk voor politie om meerdere redenen.” Zo was de politie elders in de omgeving nodig en is het fabrieksterrein lastig bereikbaar. ‘Maar het blijft een illegaal feest’, aldus Meijers. “Er was geen toestemming. Dat kan niet. Normaal al niet en onder de coronaregels al helemaal niet.” Er stonden tal van auto’s en campers geparkeerd op het terrein, waarvan veel met een Belgisch, Frans of Pools kenteken.

De politie hield al van bij de start van het feest de situatie in de gaten, maar greep niet in. Ze hoopten dat de feestvierders vrijwillig zouden vertrekken.Rond 15.45 uur besliste de politie om toch in te grijpen. Er reden tientallen politiebusjes het terrein op. Veel bezoekers beslisten toen om het terrein te verlaten.

Volgens Omroep Gelderland is er tot nog toe één arrestatie verricht en werd er iemand met een ambulance weggebracht. De bezoeker is wellicht onwel geworden op het feest. Voor zover bekend werden er geen boetes uitgedeeld.

Vorig jaar vond er in Bretagne in Frankrijk ook een groot illegaal feest plaats tijdens de jaarwisseling. De politie slaagde er toen pas op 2 januari in om het stil te leggen. Meer dan 1.200 mensen kregen een proces-verbaal. In Frankrijk gold er toen een avondklok.