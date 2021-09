Nederlandse politie houdt negen verdachten aan die terroristisch misdrijf zouden voorbereiden

De verdachten, tussen de 18 en 31 jaar oud, zouden volgens het OM sympathiseren met het jihadistische gedachtengoed van Islamitische Staat. Die groepering zat onder meer achter een reeks aanslagen in 2015 op verscheidene locaties in Parijs, waaronder concertzaal Bataclan, en een jaar later op de luchthaven van Zaventem.

Een van de verdachten is afkomstig uit Afghanistan, de anderen zijn in Nederland geboren. Om de rechtmatigheid van hun aanhouding te toetsen, zijn alle verdachten vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op dit moment zitten zij in beperkingen: ze mogen enkel met hun advocaten contact onderhouden.

De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat het OM afgelopen zomer op basis van informatie van de Nederlandse inlichtingendiensten (AVID) samen met de Landelijke Recherche is begonnen. Volgens het OM worden de mogelijke plannen en bedoelingen van de verdachten verder onderzocht. Details hierover zijn niet bekendgemaakt. Woensdag wordt beslist over een verlenging van hun voorarrest.

Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten is beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers, meldt het OM. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.