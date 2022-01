Nederlandse politica Sigrid Kaag dient klacht in tegen Willem Engel na delen adresgegevens

Engel, een dansleraar en bekend criticus van het Nederlandse coronabeleid, had een foto online geplaatst waarop het huisnummer en de postcode van Kaag werden vermeld. De gegevens werden niet onleesbaar gemaakt.

Het verspreiden van die informatie ligt extra gevoelig omdat woensdagavond al een bedreigende situatie plaatsvond aan het huis van de toekomstige minister van Financiën. Er dook toen een man met brandende fakkel op die complotleuzen riep.

Intussen heeft Engel de afbeelding verwijderd. Hij schreef ook dat het delen van de foto “op geen enkele manier” een “oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging” was. Gevraagd naar een reactie zegt Engel dat hij van Twitter de foto moest weghalen om toegang tot zijn account te houden.

Volgens Algemeen Dagblad werden enkele functies van zijn account twaalf uur lang ingeperkt.