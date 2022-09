Nederlandse oud-commandant Mart de Kruif: ‘Referenda en annexatie zijn stevige escalatie van de oorlog’

Na de referenda over aansluiting bij Rusland loert ook een algemene mobilisatie van Russische mannen om de hoek. Dat vreest Mart de Kruif, voormalig commandant van de Nederlandse landmacht. ‘Dit kan gevolgen hebben voor heel de wereldeconomie.’

Door het succesvolle Oekraïense offensief in het noordoosten komen er referenda in vier verschillende regio’s. Waarom doen de pro-Russische separatisten dat precies?

“Het is duidelijk dat de pro-Russische separatisten haast hebben om die vier regio’s - Zaporizja, Cherson, Loehansk, Donetsk - officieel bij Rusland in te lijven. Al lijkt het me ook moeilijk om die referenda te organiseren als de Oekraïners nog volop aan het oprukken zijn.

“Maar door die referenda kan Rusland die gebieden officieel inlijven. Op die manier geven de Russen de Oekraïners een duidelijk teken: als jullie verdergaan, dan komen jullie op Russisch grondgebied. De referenda en de annexatie die eruit volgt, zijn dus een stevige escalatie in de oorlog.”

Velen verwachten nu dat Poetin een algemene mobilisatie zal afkondigen om Russische mannen onder de wapens te roepen. Er duiken steeds meer signalen op in die richting.

“Dat klopt. Vandaag (gisteren, red.) heeft het Russische parlement nog een wet aangenomen die het mogelijk maakt om Russische mannen strenger te straffen als ze niet willen gaan vechten, wanneer het land officieel de oorlogstoestand afkondigt.

“Je zag ook al dat de Russen bezig waren met het ronselen van vrijwilligers door hen op straat veel geld aan te bieden om tot het leger toe te treden. Dat zijn allemaal tekenen aan de wand. Maar ik hou nog een slag om de arm als het op die algemene mobilisatie aankomt, want dat zou toch echt een zware escalatie betekenen.”

Het Russische leger zou meer dan een miljoen manschappen hebben. Is zo’n algemene mobilisatie dan wel nodig?

“Momenteel zit het gros van het Russische leger vast in Oekraïne, waar het al zware verliezen heeft geleden. In theorie zou zo’n algemene mobilisatie ertoe leiden dat de getalsterkte van het Russische leger zodanig toeneemt dat het ook op andere fronten kan gaan vechten. Ik neem aan dat de Baltische staten dan wel erg nerveus zullen worden.

“Zij zullen zich dan ook op een conflict voorbereiden. Maar een algemene mobilisatie lost voor de Russen niet alle problemen op. Het leger krijgt dan wel meer rekruten binnen, maar je hebt geen ervaren officieren of onderofficieren om die nieuwe soldaten te leiden. Je hebt ook geen nieuw materiaal om hen mee uit te rusten of te bewapenen.”

Als Rusland overgaat tot een algemene mobilisatie, dan moet het dus ook zijn economie omvormen tot een oorlogseconomie om meer wapens en munitie te produceren?

“Dat klopt. Sowieso ging Poetin deze winter al overgaan naar een oorlogseconomie: er zijn ook al verschillende signalen die daarop wezen. Zo liet hij het personeel in wapenfabrieken al langer werken, zodat ze ook meer munitie of tanks zouden produceren.

“Maar de vraag is dan wat China zal doen. Een algemene mobilisatie leidt tot een erg zware escalatie in de oorlog. Die zorgt ook voor meer onzekerheid, die de wereldhandel zal treffen. Dan zal China ook reageren. De twee steunpilaren van Rusland, China en India, leken trouwens al afstand te nemen van de oorlog in Oekraïne.”

Ondertussen blijven de Oekraïense soldaten oprukken. Zelensky heeft nu ook zijn zinnen gezet op de zuidelijke steden Marioepol en Melitopol, zo heeft hij in een toespraak laten verstaan. Is het realistisch dat ze die steden innemen?

“Volgens mij niet. De Russen kunnen de Oekraïners in het zuiden, bij de stad Cherson, makkelijk tegenhouden, omdat de gevechten zich op open terrein afspelen, waar er weinig beschutting is voor de Russische artillerie. Marioepol ligt voor het Oekraïense leger te ver. Ik verwacht dat de gevechten zich nu vooral rond de oostelijke Donbas-regio zullen concentreren, waar de steden Donetsk en Loehansk toe behoren.”

De Oekraïense troepen hebben nu een dorp bij Lysychansk heroverd. Die stad ligt niet zo ver van Loehansk. Waarom is die overwinning voor de troepen van Zelensky zo belangrijk?

“Voor de Oekraïners is dit een serieuze morele opsteker, omdat Rusland nu niet meer de volledige controle heeft over de regio Loehansk. Als de Oekraïners erin slagen om delen van de Donbas weer in te nemen, is dat een enorme publiciteitsstunt, want dan nemen ze gebied terug dat al sinds 2014 door Russische separatisten wordt bezet. Dat verklaart de haast van de separatisten om die referenda te organiseren.

“Voorlopig verwacht ik dat Oekraïne het momentum behoudt met zijn offensief in het noordoosten tot de Russen tegenmaatregelen ontwikkelen of tot wanneer de winter het offensief stopt. Bij de zuidelijke stad Cherson zal het Russische leger zich allicht moeten terugtrekken tot achter de Dnjepr-rivier en dan krijgen we een soort status quo.”

Als de gevechten op het terrein vastlopen en de politieke druk op beide partijen toeneemt om te onderhandelen, komt een vredesakkoord dan dichterbij?

“Dat zou me alleszins niet verbazen, want stilaan wordt de druk op andere landen te groot. De Turkse president Erdogan heeft bijvoorbeeld ook al gezegd dat hij vrede wil. Het ziet er niet naar uit dat Oekraïne de gebieden in het oosten dan makkelijk terugkrijgt. Maar dit is wel een serieus verschil met het begin van de oorlog, toen de Russen van zin waren om Kiev in te nemen.”