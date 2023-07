Nederlandse oppositie wil van premier Rutte af: hij zou het eigenbelang boven het landsbelang hebben gesteld

Linkse partijen PvdA en Groenlinks zullen aandringen op het vertrek van Rutte en willen dat een “onafhankelijk persoon van buiten” hem gaat vervangen. Die “zakenpremier” zou op zoek moeten naar draagvlak in de Tweede Kamer, zodat niet al het beleid de komende maanden vastloopt. “We hebben een leider van het kabinet nodig die boven de partijen kan staan. Anders komt alles stil te liggen.”

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver, die niet wil zeggen welke zakenpremier hij op het oog heeft, is een vertrek van Rutte onvermijdelijk, omdat de VVD-leider “het ambt van premier onwaardig” is geworden. De premier heeft volgens Klaver zijn eigen belang boven het landsbelang laten gaan bij de discussie over het asielbeleid. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zei bij het actualiteitsprogramma Nieuwsuur dat Rutte “onbetrouwbaar” is en “een sta-in-de-weg”.

PVV-leider Geert Wilders heeft ook al aangekondigd dat hij een motie van wantrouwen wil indienen tegen Rutte. “Hij moet meteen opstappen’” aldus Wilders op twitter. “Ik zal de Kamer morgen voorstellen hem direct weg te sturen.”

Bijna roekeloos

Ook de coalitiepartners hebben kritiek op de Nederlandse premier. Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte legde Mark Rutte vorige week opeens een extra eis over de inperking van de gezinshereniging van vluchtelingen op tafel waardoor de discussie over het asielbeleid ontspoorde. Paternotte zei bij het tv-programma Op1 dat “Rutte een premier was die altijd op zoek was naar oplossingen. Niet iemand die zei: ‘My way or the highway'. Maar dat is dit keer wel gebeurd.”

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemde de houding van Rutte de afgelopen week “onverantwoord hard, bijna roekeloos”. Volgens CDA-minister Hugo de Jonge escaleerde Rutte tijdens de asieldiscussie “van de kelder naar de zolder”.

Het is desondanks de vraag of de coalitiepartijen bereid zijn een motie van wantrouwen tegen de premier te steunen. De kans is groot dat ook andere VVD-ministers dan uit de regering stappen, waardoor meerdere ministeries zonder leiding komen te zitten.

Een vertrek van Rutte heeft ook consequenties voor de positie van Nederland in het buitenland. Zeker rond de oorlog in Oekraïne en bij de discussies over migratiedeals speelt premier Rutte met zijn contacten en ervaring een prominente rol. Bij een noodgedwongen vertrek zal iemand anders die spilfunctie moeten overnemen.