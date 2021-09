Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken stapt op na Afghanistan-debacle

De D66-minister, die ook de leider van de links-liberale partij is, trok haar conclusies nadat het Nederlandse parlement over de motie van afkeuring tegen haar had gestemd vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Volgens de Tweede Kamer zijn bij de evacuaties mensenlevens op het spel gezet en is er veel tijd verloren.

De motie, ingediend door oppositiepartij PvdA, kreeg 78 stemmen voor en 72 tegen. Meerderheidspartij ChristenUnuie stemde met de voltallige oppositie mee en steunde Kaag niet. De andere regeringspartijen VVD (rechtsliberaal), D66 en CDA (christendemocratisch) stemden tegen. De motie van afkeuring was gericht tegen het hele kabinet, maar daarin werd Kaag expliciet als eindverantwoordelijke genoemd.

‘Minister moet gaan’

“Uw kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld”, zei ze. “Hoewel ik sta voor onze inzet, kan ik niet anders als eindverantwoordelijke als minister de consequenties aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn. Het was een grote eer.”

Een motie van afkeuring is in Nederland niet hetzelfde als een motie van wantrouwen. De eerste heeft vooral een symboolfunctie, regeringsleden kunnen in principe na de goedkeuring ervan blijven zitten. Een motie van wantrouwen van de SP werd verworpen, maar een tweede motie van afkeuring tegen minister van Defensie Ank Bijleveld werd wel aangenomen. Toch blijft Bijleveld zitten. Kaag heeft daar naar eigen zeggen geen oordeel over. “Dit zijn mijn keuzes, iedereen maakt zijn eigen keuze.”

De Nederlandse regering is sowieso al maandenlang ontslagnemend na de verkiezingen van maart. D66 was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, maar voorlopig zit er na een half jaar nog maar weinig schot in de regeringsvorming. Kaag heeft ook de andere bewindspersonen van D66 gevraagd in functie te blijven. Die zullen dat doen, zei Kaag. Zelf gaat ze wel door als fractievoorzitter van D66.