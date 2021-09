Nederlandse mars tegen coronamaatregelen trekt 10.000 deelnemers

“Liefde, vrijheid en geen dictatuur.” De deelnemers aan de protestmars in Amsterdam maakten hun eisen zondag duidelijk met een slogan die urenlang gescandeerd werd. Vanaf 12 uur verzamelden ze zich in het stadscentrum, waar ze een kwartier later aan een wandeling van zeven kilometer begonnen. Tijdens de optocht waren opvallend veel gele paraplu’s en omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien: het symbool van de strijd tegen het Nederlandse coronabeleid. De vele borden met opschriften die verwezen naar de toeslagenaffaire en de huizentekorten deden wel vermoeden dat velen de mars als een kans zagen om tegen het bewind van demissionair premier Mark Rutte (VVD) te protesteren.

De optocht werd een heus massa-evenement in openlucht, maar de politie schreef geen boetes uit bij overtredingen van de coronamaatregelen omdat niemand zich agressief gedroeg. Met een oproep om het stadscentrum te mijden probeerde het gemeentebestuur van Amsterdam een verdere toename van de drukte wel te vermijden. Het succes daarvan bleef echter beperkt. Michel Reijinga, de organisator van de mars, schatte zondag dat er ruim 50.000 mensen aanwezig waren en noemde het “de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen”. De politie hield het op 10.000 deelnemers.

De mars trok zoveel volk omdat ze gedragen werd door zestig organisaties. Daarnaast voerde de rechtse politicus Thierry Baudet (Forum voor Democratie) eerder campagne voor de mars en gaf hij een zondag een toespraak voor de aanwezigen. Politicus Wybren van Haga (Belang van Nederland) was eveneens aanwezig en omschreef de protestmars als een ‘betoging voor de vrijheid’. “Iedereen wil terug naar het normale leven en iedereen is doodziek van de zinloze, onlogische en schadelijke coronamaatregelen”, schreef de man op zijn Twitter-account.

De afgelopen maanden was het protest tegen de coronaregels in Nederland sterker dan in België. Onder de noemer ‘koffiedrinken’ bracht Reijinga wekenlang mensen samen op het Amsterdamse Museumplein om er hun onvrede over het beleid van Mark Rutte duidelijk te maken. Vorige maand was er dan weer de mars Unmute Us, waarbij 70.000 mensen in zes steden protesteerden tegen de strenge regels in de evenementensector. Sinds vrijdag komt die laatste actie opnieuw onder de aandacht omdat de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort tienduizenden mensen mocht ontvangen, terwijl er voor de culturele branche nog steeds weinig mogelijk is. Op 11 september zal de sector daarom opnieuw op straat komen.

Het demissionair kabinet-Rutte wil voorlopig niet ingaan op de eisen van de vele protesteerders.