Nederlandse leverancier Frank Energie richt zich op Vlaanderen: 9 vragen over dynamische energiecontracten

Bij ons staat het amper in de kinderschoenen, maar in heel wat andere Europese landen is het dynamische energiecontract al goed ingeburgerd. Nu ook de Nederlandse nummer twee – Frank Energie – zich op Vlaanderen richt: hoe werkt het dynamisch energiecontract? Wanneer is het interessant, en hoeveel kan je ermee besparen? Maar ook: wat zijn de valkuilen? Negen vragen over het dynamisch energiecontract beantwoord.

1. Een dynamisch energiecontract, wat is dat?

Een dynamisch contract is niet hetzelfde als een variabel contract. Bij dit laatste past je leverancier je verbruikstarief maandelijks of driemaandelijks aan. Bij dynamische contracten wordt de elektriciteitsprijs per uur berekend, en de gasprijs per dag. Elk uur of elke dag betaal je dus een andere prijs. “Vooral voor elektriciteit is dat interessant, want het spoort aan te verbruiken wanneer de productie hoog is en de prijs dus laag”, zegt Laura Clays van consumentenorganisatie Testaankoop. Het is eveneens een manier om vraag en aanbod op het net in balans te houden, iets wat met het oog op de toenemende elektrificatie almaar belangrijker wordt.

Voor aardgas is de tariefformule minder geschikt. “Als je verwarmt op gas en het is koud, wil je verwarmen, ongeacht de prijs.” Er zijn in België momenteel ook geen aanbieders van een dynamisch gascontract.

Laura Clays, woordvoerder van consumentenorganisatie Testaankoop. Beeld ID/ Hatim Kaghat

2. Wie komt in aanmerking voor een dynamisch contract?

Eerst en vooral heb je een digitale meter nodig om voor deze tariefformule te kunnen kiezen. Deze registreert het verbruik elk kwartier. Zonder kom je niet in aanmerking. De formule wordt momenteel ook enkel in Vlaanderen aangeboden. Inwoners van Wallonië en Brussel moeten nog even geduld oefenen.

3. Hoe werkt het?

Bij een dynamisch stroomcontract wordt je verbruik dus elk uur berekend en betaal je de actuele prijs van dat uur, op basis van wat jouw energieleverancier ervoor op de groothandelsbeurzen betaalt. “De prijs die je als consument betaalt, is goedkoper op uren dat er een overschot aan energie is, bijvoorbeeld op momenten met veel hernieuwbare energie uit wind of zon en wanneer dat de vraag naar stroom zeer klein is”, legt Clays uit. “Dat is bijvoorbeeld typisch ’s middags tussen 13 uur en 17 uur, en ’s nachts.” Het omgekeerde geldt uiteraard ook.

“Onder meer bij Frank Energie volgt er iedere maand een afrekening, zodat je niet pas op het einde van het jaar een eindafrekening krijgt en misschien veel moet bijbetalen, of veel terugkrijgt. Dat betekent wel dat de wintermaanden duurder zullen zijn omdat je dan meer verbruikt.”

4. Wanneer is het interessant?

Om echt voordeel met dit tarief te doen, moet je verbruiken op de momenten waarop het dynamisch energietarief voordeliger is dan een standaardtarief. Bij dit type afnamecontract wordt u dus verondersteld actief bezig te zijn met uw elektriciteitsverbruik en bereid te zijn uw verbruik af te stemmen op de uurprijzen.

Dit rendeert vooral voor wie energieverslindende apparaten in huis heeft. Denk aan de laadpaal voor de elektrische wagen, een programmeerbare warmtepomp en wellnesstoestellen als een sauna en jacuzzi. Ook het opladen van de thuisbatterij kan voordeliger tijdens die ‘goedkope’ uren.

Engie ziet een voordeel voor klanten met een groter energieverbruik dan 5.000 kWh per jaar die meer dan 60 procent daarvan kunnen inplannen tijdens de voordelige uren.

Volgens de Vlaamse energieregulator VREG kan de tariefformule eveneens interessant zijn voor afnemers met een verbruiksprofiel dat afwijkt van het gebruikelijke. Dat wil zeggen: een hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, het omgekeerde dus van wat doorgaans het geval is. Volgens Engie is de energieprijs van een dynamisch contract doorgaans het goedkoopst tussen middernacht en zes uur ’s ochtends.

Onderstaande grafiek van Engie toont op welke tijdstippen je volgens de aanbieder mogelijk voordeel kan doen met een dynamisch tarief per uur.

Deze grafiek toont op welke tijdstippen je volgens Engie mogelijk voordeel kan doen met een dynamisch tarief per uur. Beeld ENGIE;be

5. Hoeveel kan je besparen?

Volgens Engie kan iemand met een verbruik van ongeveer 7.000 kWh per jaar – dit is zowat het dubbele van wat een doorsnee gezin verbruikt – gemiddeld tot 15 procent besparen met hun Dynamic Tarief.

Klanten met grote verbruiksinstallaties die dan ook nog eens slim aangestuurd worden, kunnen dus het grootste voordeel doen.

6. Hoe weet je wanneer je het voordeligst verbruikt?

Een dag vooraf ontvang je in de namiddag van je leverancier de uurprijzen, waardoor je jouw energieverbruik ’s anderendaags kan afstemmen op de uren met de laagste prijzen. Dat vergt enige opvolging.

Er bestaan daarom inmiddels al een 60-tal apps en modules die via een verbinding met de gebruikerspoort van de digitale meter een inzicht in het actuele verbruik verschaffen. Een tiental modules zorgt ervoor dat je automatisch energie afneemt op het moment dat de prijzen het laagst zijn. Zo is het mogelijk het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen makkelijk en zonder comfortverlies zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden. Reken voor dergelijke toestellen wel enkele honderden euro.

Een overzicht van energiebeheersystemen vind je hier.

Een van de modules waarmee het verbruik van bijvoorbeeld de warmtepomp en laadpaal slim kan worden aangestuurd. Beeld Teletask

7. Wat zijn de valkuilen?

Het spreekt voor zich dat grote verbruiken op de momenten dat de energieprijs hoog is best worden vermeden. “Voor wie niet flexibel kan verbruiken en meestal op de dure uren stroom afneemt, kan dit weleens een dure grap worden”, waarschuwt Laura Clays van Testaankoop.

“Pas ook op als je zonnepanelen hebt. Dan wek je in principe zelf energie op tijdens de periodes van lagere prijzen en betaal je sowieso weinig of niets. Meer zelfs: je moet er dan rekening mee houden dat ook de terugleververgoeding varieert per uur en soms zelfs negatief kan zijn. Op zulke momenten betaal je zelfs om stroom op het net te mogen zetten.”

Voor wie elektrisch verwarmt: in de winter zijn er vaak hogere energieprijzen omwille van het hogere verbruik. Engie merkt op dat uurprijzen ook erg kunnen oplopen bij onverwachte gebeurtenissen op de energiemarkt.

8. Bij welke energieleveranciers kan je al terecht?

ENGIE kwam zo’n twee jaar geleden al eerste met de formule op de Belgische markt. Ondertussen zijn er al vijf aanbieders: naast ENGIE zijn dat Eneco, Ebem, OCTA+ en Frank Energie. Luminus gaf al te kennen in de loop van volgend jaar dynamische tarieven te zullen aanbieden.

9. Hoeveel Belgen hebben al zo’n dynamisch energiecontract?

De tariefformule staat in ons land amper in de kinderschoenen. Bij marktleider Engie tellen ze na twee jaar een duizendtal contracten. Ook Eneco stelt nog maar een beperkte interesse vast. Nederland telt al zo’n half miljoen dynamische contracten. Ook in de Scandinavische landen, Frankrijk, Zwitserland en Spanje is het dynamisch elektriciteitscontract al goed ingeburgerd.

Het feit dat ons land achterloopt met de invoering van de digitale meter, is niet vreemd aan het nog erg lage aantal contracten.