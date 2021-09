Nederlandse klimmer (46) dood aangetroffen in tentje op Spaanse bergtop

Die had op de westelijke top van de Picos del Infierno (Pieken van de Hel) een tentje aangetroffen met daarin een dode man. Een reddingsvliegtuig van de guardia civil ruktn omstreeks 09.30 uur uit naar de bewuste plek. Vanwege de bewolking moest het toestel de bergspecialisten achterlaten bij een bergmeer op 2.886 meter hoogte. Van daaruit begaven ze zich te voet met een brancard naar de bergtop, waar ze zo'n 50 minuten later aankwamen.

De politiemannen troffen een bivaktentje aan van het type mummy. Nadat ze hadden gecontroleerd of er een stoffelijk overschot in lag, laadden ze het op de brancard en daalden weer af. Het slachtoffer werd overgevlogen naar een ziekenhuis in Jaca in de provincie Huesca (Aragón). Autopsie moet de doodsoorzaak van de klimmer uitwijzen. Aangezien het lichaam geen sporen van geweld vertoonde, gaat de politie uit van een natuurlijke dood, meldt de regionale krant Heraldo de Aragón.