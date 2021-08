Nederlandse journalist krijgt molotovcocktails door het raam gegooid: ‘Een moordaanslag’

▶ Bekijk de beelden die de politie verspreidde van de daders:

Rond 2.45 uur kreeg de Nederlandse politie een melding binnen dat er brandend materiaal door een ruit in de voordeur van Groenevelds bovenwoning was gegooid. Groeneveld en zijn partner werden wakker van het glasgerinkel en wisten de ontstane brand zelf te doven. Beiden zijn ongedeerd gebleven.

De politie wil niet speculeren over de aanleiding. Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen, laat de Groningse politie in een verklaring weten.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), sprak op de Nederlandse radio over een “moordaanslag” op Groeneveld. “De politie moet hier de hoogste prioriteit aan geven, er moet heel hard worden ingegrepen. Je moet honderd procent zekerheid hebben dat de verantwoordelijke in de cel terechtkomt.”

Volgens een woordvoerder heeft de Groningse politie het incident als “zeer ernstig” aangemerkt. Om te zorgen dat de daders zo snel mogelijk worden gepakt, zijn er camerabeelden van het incident openbaar gemaakt. Op de video is te zien hoe twee witte mannen een portiektrap oplopen en twee voorwerpen aansteken.

Deze twee mannen worden verdacht van het gooien van brandbaar materiaal in de woning in #Groningen vannacht. Wie herkent ze op deze zeer duidelijke beelden? Bekijk hier de beelden en de video op onze Gezocht-pagina https://t.co/4BdAG0MRpN — Politie Groningen (@polgroningen) 19 augustus 2021

Bedreigingen

Groeneveld had eerder te maken met intimidaties en bedreigingen. Vooral zijn stukken over Groningse verhuurders die studenten zouden duperen, leidden tot verschillende intimidatiepogingen. Zo werden in 2019 zijn ruiten ingegooid. Het werk van Sikkom hierover heeft een activistische inslag, omdat Groningse studenten volgens Groeneveld media verdienen die “mensen een stem geven”.

Een verhuurder waarover Groeneveld berichtte, Havos Vastgoed, deelde het privéadres en het telefoonnummer van Groeneveld op sociale media. Groeneveld en NDC Mediagroep, het mediabedrijf dat eigenaar is van Sikkom, deden naar aanleiding hiervan aangifte tegen Havos Vastgoed.

Vorige week zei Groeneveld in een interview met Villamedia, een website over journalistiek, dat de intimidaties langzaamaan onder zijn huid gingen zitten. “Je bent meer gespitst op gekke geluiden in de straat. Als ik in de stad loop, kijk ik vaker over mijn schouder en ik mijd bepaalde kroegen.”