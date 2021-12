Nederlandse econoom Robin Fransman (53), oprichter van anti-lockdowngroep en vaccinweigeraar, overleden na coronabesmetting

Begin deze maand maakte Fransman via Twitter bekend dat hij het coronavirus had opgelopen. “Corona positief. Het werd ook een keer tijd”, twitterde hij op 3 december. Niet veel later werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij gisteren overleed.

Fransman was bewust niet gevaccineerd en uitte zich op sociale media kritisch over de werking van de coronavaccins. Met Herstel-NL voerde hij begin dit jaar ook campagne tegen de lockdown en de avondklok. De groep wilde dat de coronamaatregelen zouden worden versoepeld.

De vaccins doen het niet. Twee shots is niet genoeg.



Dat niet toegeven leidt tot meer narigheid. — Robin Fransman (@RF_HFC) 11 november 2021

“Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig voor kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid”, zei Fransman destijds. “100 procent veiligheid bestaat niet. We moeten het nu dus veilig genoeg maken voor iedereen. Op korte en lange termijn.”

Ondanks de storm aan kritiek bleef Fransman actief binnen Herstel-NL. “Ons voorstel is: ‘stop niet met nadenken, maar geef sectoren de ruimte om zelf na te denken om het voor iedereen veilig te maken. Want dit is niet veilig voor studenten, voor mensen in de horeca, voor winkeliers en nog heel veel groepen in de samenleving’”, zei hij eerder tegen het Algemeen Dagblad. “De levens van kwetsbaren zijn belangrijk, maar ook van de minder kwetsbaren. Het is echt niet onze bedoeling om alles maar open te gooien. We moeten een betere balans vinden.”

Naast initiatiefnemer van Herstel-NL was Fransman onder meer adjunct-directeur van het Holland Financial Centre en aandelenanalist bij Van Lanschot bankiers. Ook schreef hij artikels over economische zaken - waaronder voor de website Follow the Money - en pleitte hij onder andere voor het verhogen van het minimumloon.