Nederlandse discotheken zijn coronaregels beu en gooien de deuren open

Bedoeling is om op 12 februari over het hele land feestende jeugd te ontvangen. “En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht”, klinkt het in een filmpje op de Instagrampagina van de actie ‘De nacht staat op’. “Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn. Wie dat niet inziet, zit te slapen. Daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen weer wakker te schudden.”

Volgens een woordvoerder van de actie is het doel om clubs weer onder de aandacht te brengen. “We merken dat dat helemaal niet gebeurt en dat doet gewoon pijn na al twee jaar dicht te zijn.”

“Met de actie willen we zelf laten zien hoe we weer veilig open kunnen”, klinkt het. Volgens hem staat vast dat de doelgroep van nachtclubs elkaar nu opzoekt op andere locaties en feestjes. “Wij kunnen dat veel veiliger doen met beveiligers, barpersoneel en een goede afzuiginstallatie.” Ook het Covid Safe Ticket zal gecontroleerd worden.

Geen besluit over 1G

Maandag gaat de sector nog in overleg met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Daar zou “input verzameld worden die dan meegenomen wordt naar het weegmoment voor het kabinet”. Volgens een woordvoerder zal dus geen besluit worden genomen over het gebruik van 1G in het nachtleven (wat zou inhouden dat alle bezoekers getest moeten worden; nvdr). ‘Coronaminister’ Ernst Kuipers zei vorige week nog in de Tweede Kamer te willen onderzoeken of de nachthoreca met het zogeheten 1G-beleid open zou kunnen.

Volgens de nu geldende regels moet de horeca in Nederland om 22 uur sluiten en is een zitplaats verplicht.