Nederlands tv-gezicht Johan Derksen bekent verkrachting op televisie

“Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot”, begon Derksen zijn verhaal in de show. “Een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam en met twee juffrouwen op stap. We waren dronken, we gaan mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Toen weet ik nog wel - en ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: die juffrouw lag bewusteloos op zo’n bank en er stond zo’n grote kaars en die hebben we erin (in haar vagina, red.) gestopt en toen zijn we weggegaan.”

Iemand die bewusteloos is, kan geen toestemming geven voor seksueel contact en is juridisch gezien wilsonbekwaam. De actie van Derksen is dan verkrachting, hoewel juridisch kan worden aangevoerd dat dwang ontbrak, dan is er sprake van misbruik. “Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen”, zei hij er zelf over. “Maar het was een andere tijd”, stelde hij.

Tafelgasten René van der Gijp en Steven Brunswijk grapten vervolgens over het formaat van de kaars.

Derksen vertelde het verhaal om te argumenteren dat beschuldigingen van seksueel wangedrag door mannen soms teruggaan tot een andere tijdsgeest. Hij zegt zelf nu anders naar de gebeurtenis te kijken dan vijftig jaar geleden.

Talloze kijkers reageren verontwaardigd op de uitspraken van Derksen. Dit is geen onschuldige jeugdzonde, maar een bekentenis dat hij een vrouw heeft verkracht, is de consensus. “Een omhelzing met duizend armen voor de vrouw bij wie Johan Derksen dit destijds heeft gedaan”, schrijft journaliste Nynke de Jong op Twitter. “Wat moet het vreselijk zijn om op nationale tv te zien hoe men lacht om jouw pijn.”

Geen excuses

Derksen reageert bij AD.nl: “Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan. Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdsgeest van toen. Vanavond zullen alle talkshows wel rijkelijk gevuld zijn met vinnige dames die er wat vinden.”

Zijn werkgever Talpa zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van de uitlatingen van Derksen. “Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken”, aldus een woordvoerder. “We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.”