Nederlands steeds minder vereiste op werkvloer door de krapte op de arbeidsmarkt

Meer en meer bedrijven in Vlaanderen staan open voor werknemers die geen Nederlands kunnen. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn sommige werkgevers bijna wanhopig op zoek naar voldoende werkkrachten. Dat ze geen Nederlands kunnen, vormt daardoor steeds minder een probleem.

Bij Volvo Gent, met 6.500 personeelsleden een van de grootste werkgevers van Vlaanderen, zijn recentelijk twaalf anderstaligen begonnen met lijnwerk. “Ze kunnen geen Nederlands, maar zijn wel bereid het te leren”, legt woordvoerster Barbara Blomme uit. Het gaat om een proefproject in samenwerking met Randstad en Agilitas.

“Op de taal na moeten ze exact dezelfde sollicitatieprocedure als anderen doorlopen”, zegt Blomme. “Het enige verschil is dat ze geen Nederlands kunnen. Al is de voorwaarde wel dat ze binnen zes maanden een behoorlijk niveau van Nederlands halen. Daarvoor bieden we hen een opleiding met taalcoach aan. De voertaal op de werkvloer blijft ook Nederlands. Uiteraard boeten we niet in op veiligheid. Daarom is het ook belangrijk dat ze wel het Engels voldoende beheersen. In die taal krijgen ze ook hun introductie en opleiding.”

Hoewel het nog om een proefproject gaat, schatten ze bij Volvo in dat de aanpak hoogstwaarschijnlijk een vervolg krijgt. “We horen positieve geluiden uit de teams waarin de twaalf aan het werk zijn. Net omdat het project zo goed ondersteund wordt. De teamleaders van de ploegen waarin de anderstaligen terechtkomen kunnen ook een cursus Engels volgen om beter met de nieuwelingen te kunnen communiceren. Als de evaluatie positief blijft, kunnen we het project uitbreiden. Al is het ook niet de bedoeling dat we en masse anderstaligen gaan aanwerven.”

Volvo is niet het enige bedrijf waar de Nederlandse taal niet meer als voorwaarde wordt gehanteerd om een vacature in te vullen, bevestigen onder meer uitzendbureaus Randstad en SD Worx, VDAB en werkgeversorganisatie Voka. “Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er veel interesse”, zegt Wim van der Linden van Randstad. “Wij zoeken meer dan 500 mensen”, luidt de verklaring bij Volvo Gent. “Het is een van de manieren om die jobs ingevuld te krijgen. Er zijn bovendien veel anderstaligen in Vlaanderen. Het zou jammer zijn zoveel gedreven krachten niet te benutten.”

“Bijna 90 procent van de bedrijven in Vlaanderen heeft openstaande vacatures, maar vindt amper mensen”, zegt Eric Laureys van Voka. “In het verleden was het Nederlands een conditio sine qua non. Maar steeds meer bedrijven laten die voorwaarde vallen.” Volgens de specialisten gebeurt het in allerlei sectoren en voor uiteenlopende jobs, van magazijnier voor een supermarktketen over bagageafhandelaar op de luchthaven tot meer technische functies. “Voor veel beroepsgroepen is de vijver leeggevist”, zegt Laureys. “Voor jobs waarin er contact met klanten nodig is, is het nog iets anders. Maar wanneer je vooral met collega’s moet praten, zijn bedrijven zeer flexibel geworden.”

“No way dat bedrijven twee tot drie jaar geleden veel anderstaligen zouden aanwerven. Maar nu is 60 à 70 procent van de uitzendmedewerkers bij onze grootste logistieke klanten anderstalig”, zegt Patsy Farrazijn van SD Worx Staffing, die elk jaar duizenden interimkrachten zoekt en inzet. “Bedrijven staan er nu meer voor open. We merken bovendien dat er onder anderstaligen minder no-shows zijn, dat er zeer grote flexibiliteit en meer inzet is. Al blijft het voor grote bedrijven, waar veiligheidsinstructies en documenten al sneller in het Engels zijn, makkelijker om anderstaligen in te passen dan voor kmo’s.”