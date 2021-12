Nederlands risicoanalist over Belgisch coronabeleid: ‘We hebben hier net dezelfde discussies als bij jullie’

Bas Kolen (45), onderzoeker veiligheidskunde aan de TU Delft, stond mee aan de basis van verscheidene testevenementen om te meten hoe het coronavirus zich gedraagt in grote mensenmassa’s. Die bevindingen leidden uiteindelijk mee tot de Nederlandse coronatoegangspas.

De Nederlandse maatregelen zijn vandaag strenger dan bij ons. Ook al hadden wij drie Overlegcomités in evenveel weken.

Bas Kolen: “Bij ons is nagenoeg alles - op supermarkten na - vanaf 17 uur gesloten. Wie op café wil, moet volledig gevaccineerd of herstellende zijn, of een negatief testresultaat hebben. En thuis mag je maximaal vier gasten per dag ontvangen. Ik heb niet op elk vlak een precies beeld van wat jullie doen, dus vind ik het heel lastig om de verschillen te duiden. Maar ook bij ons is het pakket maatregelen gefaseerd ingevoerd. Ze werden telkens opgeschaald. Jullie zijn heus niet uitzonderlijk.”

'We willen natuurlijk allemaal heel graag het einde van die pandemie, alleen is die zekerheid er niet', aldus Bas Kolen (45), onderzoeker aan de TU Delft.

Ondanks de vaccinaties, coronapas en sneltests is het ons beloofde ‘rijk der vrijheid’ toch niet bereikt?

“Nee, dat klopt. Het punt is dat we simpelweg het aantal contacten dienen te verminderen om een overbelasting van de zorg te voorkomen. Het was vrij snel duidelijk dat het pakket maatregelen op zichzelf niet zou volstaan. Het verschil met de eerste berekeningen is de effectiviteit van het vaccin. Die is verminderd en daar lopen we nu met z’n allen een beetje tegenaan. De kans dat je als gevaccineerde besmet bent en anderen besmet, is nog altijd aanzienlijk. De kans op ziekenhuisopnames bij gevaccineerden is wel fors afgenomen.

“Een centraal misverstand is dat de fameuze coronatoegangspas, zoals die bij ons heet, intussen een status heeft gekregen waarvoor hij nooit is bedoeld. Het is geen wapen tegen de epidemie. Het is als systeem doorgerekend met als doel een evenement te organiseren dat veilig is voor bezoekers.”

Intussen hebben we met de omikronvariant een nieuwe situatie. Vergt die ook nieuwe regels?

“We leren nu eigenlijk pas echt goed de effectiviteit van de vaccins kennen. En hoe het virus zich telkens anders ontwikkelt. We willen natuurlijk allemaal heel graag het einde van die pandemie, alleen is die zekerheid er niet. Als die omikronvariant besmettelijker is, maar waar je minder ziek van wordt - wat zou kunnen -, is dat zelfs mooi. Alleen moeten we daarvoor nog even de onderzoeken afwachten en intussen voorzichtiger zijn. Ook met elkaar. Dat is geen fijne boodschap, zeker nu we aan de vooravond staan van de feestdagen. Dat is ook een van de dingen die we in de gaten houden. Het gevaar bestaat dat mensen alternatieve feestjes opzetten. Het ligt heel erg aan onszelf natuurlijk.”

Dat horen we ook vaak van onze regering. Alleen missen we wel een eenduidig beleid.

“Nou, ook hier hebben we diezelfde discussies hoor, met de vele voor- en tegenstanders van het gevolgde beleid. Er is bij ons heel wat te doen geweest over het zogenaamde 2G-systeem, waarbij alleen maar mensen ergens worden toegelaten die volledig gevaccineerd zijn of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Een negatieve test zou dan niet meer volstaan. Daar lijkt ook maar geen duidelijkheid over te komen.

“Ik probeer me al eens te verplaatsen in zo’n beleidsmaker. Natuurlijk moeten ze ondertussen een beter plan hebben en een strategie, daar is iedereen het over eens. Zeker met de kennis die we vandaag hebben verworven. Maar juist door die hele onzekerheid gaan de dingen niet zoals je voorheen had gehoopt. Ook dat is iets waarmee we moeten leven. Vervelend, maar het hoort erbij.”

De scholen zijn de motor gebleken van deze vierde golf, maar ingrijpen bleek erg lastig. Een schoolsluiting was niet aan de orde, wel een vervroegde kerstvakantie. Hoe verliep die discussie bij jullie?

“De discussie of de scholen niet beter zouden dichtgaan, werd hier ook gevoerd. Een sluiting heeft zelfs even op tafel gelegen, als ik goed geïnformeerd ben. Maar het werd afgewogen tegenover de leerachterstand. Er is nu ook sprake van om de kerstvakantie met een weekje te vervroegen, ook al omdat dit in andere landen steeds meer wordt gedaan. En als de buren iets doen, ja, dan wij ook.” (lacht)

“Het is een moeilijk wikken en wegen. Kinderen die zelf niet ziek worden, maar wel bijdragen aan de besmettingen. Je kunt ook stellen dat het misschien goed is dat ze besmet geraken, want immuniteit bereik je door ofwel een besmetting, ofwel een vaccin. En die immuniteit is de sleutel naar de uitgang.”

De cultuursector is bijzonder boos omdat die als eerste moest sluiten en als laatste opengaat. Terwijl ze zeggen dat ze perfect veilig iets kunnen organiseren. U deed daar onderzoek naar?

“Het gros van de besmettingen vindt plaats op plekken als thuis, bij familie en vrienden, op school of op het werk. Dat klopt dus. Maar je moet natuurlijk wel extrapoleren naar het aantal personen. De kans dat je besmet raakt in een concertzaal met duizenden mensen is nu eenmaal groter dan wanneer je thuis op de bank zit met je familie. Als je doel is het aantal hoogrisicocontacten zoveel mogelijk in te dijken, zijn die grote evenementen het makkelijkst om te schrappen. En als beleidsmaker wil je de besmettingen naar omlaag. Dan is het snel beslist.”