Nederlands Openbaar Ministerie start onderzoek naar misbruikbekentenis Johan Derksen

“Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag Inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is”, stelt het Openbaar Ministerie. “Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.”

De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op zogenoemde strafrechtelijke relevantie. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn.

Het OM zegt dat er “duidelijk sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag”. “Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.”

‘Niet gepenetreerd’

Derksen bekende dinsdag in Vandaag Inside dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht. “Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot”, begon Derksen zijn verhaal in de show. “Een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam en met twee juffrouwen op stap. We waren dronken, we gaan mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Toen – weet ik nog wel en ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent – lag die juffrouw bewusteloos op de bank. Er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin (in haar vagina, red.) gestopt en toen zijn we weggegaan.”

Gisterenavond nuanceerde Derksen zijn uitspraken. “Het was zo’n hele grote 1000-uren kaars, op zo’n grote sokkel. Die waren toen heel populair. Die hebben we tussen haar benen gezet. Die stond zo de lucht in. Ik heb haar daarmee niet gepenetreerd. Maar het blijft onbeschaafd. Maar ik heb aan willen tonen, dat het tijdsbeeld zo was. Nu word je daarvoor neergesabeld.”

Sponsor kwijt

Eerder vandaag maakte bekend e-bikespecialist Stella Fietsen al bekend om die reden de sponsoring van tv-programma Vandaag Inside per direct stopzette. “Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen”, laat het bedrijf weten. Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma, was vandaag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Verontwaardiging

Nederlands staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media reageerde vandaag verontwaardigd op de twee uitzendingen van Vandaag Inside. “Wat er in beide programma’s besproken is, blijft kwetsend en vernederend voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en voor hun naasten”, aldus Uslu.

Uslu heeft voor beide uitzendingen geen goed woord over, laat ze bij monde van haar woordvoerder weten. Uslu is, mede naar aanleiding van de uitzending van dinsdag, in nauw overleg met de Nederlandse regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer.

Hamer noemde de bekentenis van Derksen eerder al “ontluisterende televisie”. Ze vindt zijn verhaal “denigrerend en kwetsend” voor mensen die ooit te maken hebben gehad met seksueel geweld. “Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal.”