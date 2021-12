Nederlands onderzoek bewijst: zelftest op covid-19 blijkt minder betrouwbaar bij mensen zonder klachten

De bevinding is pikant: de zelftest werd - ook in ons land - juist expliciet aanbevolen als proef voor mensen die bijvoorbeeld vrienden bezochten of naar hun werk gingen. “Maar op basis van deze resultaten denk ik dat we moeten vaststellen dat veel mensen die volgens de test negatief waren, in werkelijkheid vals-negatief waren en dus eigenlijk positief”, zegt onderzoeksleider Carl Moons van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. “Zo’n driekwart van de besmettingen wordt gemist.”

Toch is het voorbarig om de test helemaal niet meer te gebruiken, benadrukt arts-microbioloog Jan Kluytmans, ook betrokken bij het onderzoek. De wetenschappers baseren zich immers op een klein aantal gevallen. “We moeten dit dringend beter uitzoeken”, zegt Kluytmans. “Wat we zien is niet best. Maar het is vooral reden om hier verder naar te kijken.”

Ook is niet te zeggen in hoeverre de zelftests die mensen tot nu toe afnamen, tevergeefse moeite waren. “Dit is biologie, dingen veranderen”, zegt Kluytmans. “We hebben te maken met een andere virusvariant, en de mensen zelf zijn anders: de meeste mensen zijn inmiddels gevaccineerd.” Dat kan voor een zelftest uitmaken, oppert hij: wie gevaccineerd is en toch corona krijgt, slaat de symptoomloze fase misschien vaker over.

Speekseltest

In het onderzoek blijft er ook weinig overeind van de speekseltest, een jaar geleden nog geprezen als een veelbelovende testtechniek voor kinderen of gehandicapten. De ‘Hangzhou’-speekseltest blijkt bij geïnfecteerden met coronasymptomen echter nog altijd ongeveer de helft van de besmettingen te missen. Dat maakt de speekseltest ook mét symptomen “onvoldoende betrouwbaar”, zegt Moons.

De neustest van Roche pikte bij mensen met symptomen 70 procent van de echte corona-infecties eruit, en van de besmettelijke gevallen (met veel virus in de keel) zelfs 85 procent. Dat is niet zo goed als de nagenoeg altijd juiste uitkomst van de ‘officiële’ wattenstaafjestest in het testcentrum, de ‘PCR-test’, maar prima bruikbaar in de dagelijkse praktijk, oordeelt het team.

Wie geen symptomen heeft maar toch wil weten of hij corona onder de leden heeft, kan wat Moons betreft nog altijd het beste een zelftest doen. “Ben je volgens de test positief, dan kun je er zeker op vertrouwen dat je dat ook echt bent. Maar test je negatief, houd er dan rekening mee dat de uitslag misschien niet klopt.”