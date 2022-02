Nederlanders zeggen coronapas op 25 februari vaarwel. Wanneer volgt ons land?

“Het land gaat weer open”, kondigde de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) aan op een persconferentie over nieuwe versoepelingen. “We doen dat niet in één keer, maar in stappen. Maar we zetten die wel snel na elkaar.”

Vanaf aanstaande vrijdag mag in Nederland de horeca openblijven tot 1 uur, nog steeds met gebruik van de zogenoemde 3G-coronapas, die bewijst dat iemand gevaccineerd, getest of genezen is. De pas blijft ook nodig in bioscopen, musea en theaters. Op plaatsen met minder dan 500 aanwezigen met vaste zitplaats is een mondmasker en 1,5 meter afstand houden niet langer verplicht.

Vanaf 25 februari zijn mondmaskers enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in luchthavens, en verdwijnt het sluitingsuur én het gebruik van de coronapas. Gevraagd wat het nut van dat weekje wachten is, antwoordde Kuipers dat het aantal besmettingen intussen nog zal dalen. Bij binnenactiviteiten met meer dan 500 aanwezigen en zonder vaste zitplaats moet iedereen een negatieve test kunnen voorleggen. Dat is volgens Kuipers nodig om het risico op grote uitbraken te beperken.

‘Op of over de piek’

Kuipers verwees naar de positief ogende coronacijfers. “Het lijkt alsof we ons op of net over de piek bevinden.” Nu niet alleen de besmettingscijfers dalen, maar bovendien het aantal hospitalisaties stabiel blijft, is het volgens Kuipers tijd om andere belangen opnieuw zwaarder te laten doorwegen. Op 15 maart volgt een evaluatie. “We mogen optimistisch zijn, maar moeten ook realistisch blijven”, zegt Kuipers. “Corona is niet weg.” Daarom roept de minister mensen met een risicoprofiel op voorzichtig te blijven, en blijft het aangewezen de basisadviezen te volgen en grote menigtes te mijden.

Zorgt de Nederlandse beslissing voor een versnelde afvoer van het Covid Safe Ticket (CST) bij ons? Dat is al langer voorwerp van discussie. Premier Alexander De Croo (Open Vld) verdedigde het CST onlangs nog in een reactie op het truckersprotest. “Hier kan bijzonder veel, en het CST heeft dat mee mogelijk gemaakt”, zei De Croo.

Vanaf 18 februari schakelt de coronabarometer in ons land over naar code oranje. Het sluitingsuur in de horeca verdwijnt dan, en het nachtleven kan opnieuw open. Het CST is dan nog steeds verplicht in de horeca, voor binnenactiviteiten vanaf vijftig personen en buitenactiviteiten vanaf honderd personen.

Op het kabinet van de premier is de verwachting dat we snel naar code geel zullen kunnen overschakelen. Zowel in de horeca als bij evenementen is het CST dan niet langer verplicht. “Dat zal geen maand op zich laten wachten”, klinkt het. In dat geval zou het CST bij ons niet veel later verdwijnen dan bij onze noorderburen.